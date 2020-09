Intel apresenta processadores Core de 11ª geração para laptops finos e leves

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel anunciou a 11ª geração de seus processadores Core com nove versões iniciais para notebooks finos e leves. Eles começarão a aparecer em modelos como Core i3, Core i5 e Core i7 nas próximas semanas.

A Intel também tem um novo logotipo, e os rótulos das plataformas parecem um pouco diferentes, como você pode ver acima.

A linha de processadores - com o codinome Tiger Lake - usa o processo de 10nm de terceira geração da Intel - uma etapa de otimização adicional em vez de um novo processo de fabricação. Isso é conseguido através do uso de um novo transistor SuperFin e outros esforços para reduzir o vazamento.

A mudança da Intel para chips de 7 nm foi muito esperada e adiada, enquanto a Intel está sob pressão do recente ressurgimento da AMD e do anúncio da Apple de que está fazendo a transição para o Silício da Apple .

A Intel anunciou que mais de 50 novos designs estarão no mercado até o final do ano, incluindo modelos da Asus, Dell, Acer, Lenovo e mais. A Intel afirma que mais de 150 designs usarão a tecnologia no total.

O novo processador inclui os gráficos Iris Xe mais recentes da Intel. A Intel afirma que pode ter um desempenho melhor do que 90 por cento dos notebooks vendidos em 2019 com gráficos discretos.

De fato, o desempenho dos jogos parece bom - usando o jogo de corrida Grid, uma competição de três vias entre os gráficos integrados AMD 4800U, um Intel 10ª Geração com gráficos discretos Nvidia MX350 e o processador de 11ª Geração Core com gráficos Iris Xe integrados revelou apenas um vencedor em termos de Contagem de FPS:

A plataforma também incorpora Thunderbolt 4 , Wi-Fi 6 e PCIe Gen 4 para conectividade SSD direta. Ele também pode suportar até quatro monitores 4K.

Naturalmente, a Intel estava interessada em demonstrar o hardware contra Ryzen 7 4800U da AMD, tirando fotos antigas e colorindo-as usando Photoshop Elements e aprimorando-as usando Topaz Gigapixel AI para aumentar o tamanho de 0,3 megapixels para 5 megapixels. Então, uma demonstração com o Premiere Pro mostrou um desempenho cerca de 200 vezes melhor, o que foi impressionante. Certamente será interessante ver como funciona fora do laboratório.

Escrito por Dan Grabham.