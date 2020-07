Os verdadeiros processadores de próxima geração da Intel se afastam ainda mais, agora em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora a Intel vá lançar novos processadores Intel Core ainda este ano - conhecidos como Tiger Lake -, os olhos estão voltados para os verdadeiros chips de próxima geração que caíram novamente na data de lançamento e agora estrearão em 2022, um atraso enorme no objetivo original da Intel de 2017/18 .

Eles serão feitos usando um processo de fabricação de 7 nm em vez dos 10 nm atuais que veremos novamente com o Tiger Lake, o que significa essencialmente uma eficiência muito maior, operação mais fria e chips mais capazes.

O atraso é embaraçoso para uma empresa que sempre se orgulhou de inovação. A rival AMD já está produzindo peças de 7nm em abundância, assim como outras empresas, como a HiSilicon da Huawei, a Apple com sua série A e Snapdragon da Qualcomm que - todos usam a fabricação de 7nm da TSMC - a TSMC começou a fabricar 7nm em 2017 e não há dúvida de que esse atraso pelo menos explica em parte a Apple estar tão interessada em fazer a transição de alguns Macs para rodar os próprios processadores da Apple.

Existe claramente um problema sério, já que a Intel diz que os rendimentos - a quantidade de produtos defeituosos versus não defeituosos produzidos - não estão nem perto do que deveriam ser e estão um ano atrás do objetivo. Antes de 7nm chegar às ruas, parece que teremos mais um refinamento do processo de 10nm em 2021 chamado Alder Lake.

Em um comunicado à imprensa , o CEO Bob Swan falou sobre um "modo de defeito ... que resultou em degradação do rendimento" no processo de 7 nm e novamente indicando que é uma situação ruim, uma vez que foi declarado que a empresa "investiu em planos de contingência para se proteger contra cronograma adicional" incerteza."

A Toms Hardware acrescenta que também foi dito em uma chamada de investidor que a Intel pode confiar em fundições de terceiros para a produção de chips. Para uma empresa com suas próprias instalações de fabricação que é um verdadeiro golpe - investiu US $ 7 bilhões no Fab 42 no Arizona, projetado especificamente para produzir chips de 7 nm.