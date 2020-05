Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Alienware está atualizando seus principais laptops para jogos com os mais recentes e melhores processadores Intel de 10ª geração, placas gráficas Nvidia Super e tecnologia térmica aprimorada para melhor desempenho.

Essas novas máquinas incluem a Alienware Area-51m r2 reforçada. Uma máquina que possui um processador de desktop e placa gráfica atualizável e com overclock. Uma visão incomum em um laptop para jogos e que o torna não apenas mais poderoso, mas também mais à prova de futuro. Acrescente a isso as opções de tela 4K ou um painel Full HD com uma taxa de atualização de 300Hz e você terá um monstro de jogo real.

Juntamente com o Area-51m, vem a próxima geração de laptops m15 e m17 que agora possuem processadores móveis Intel Core H da 10ª geração, o novo design de refrigeração Alienware Cryo-tech e as opções Super GPU da Nvidia.

Essas são atualizações potencialmente fantásticas para os laptops para jogos pelos quais já estávamos impressionados. A adição de processadores Intel i9-10980HK com overclock, a opção dos gráficos e especificações Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-P que podem incluir até 32 GB de RAM devem fazer com que essas máquinas de jogos valham a pena ficar de olho.

Como nas versões anteriores, o m15 r3 e o m17 r3 terão várias opções de cores que incluem Dark Side of the Moon e a sofisticada Lunar Light. A Alienware diz que os laptops também ostentarão um novo High Endurance Clear Coat, que deve oferecer resistência avançada a manchas.

O Alienware m15 e m17 estará disponível a partir de 21 de maio com preços a partir de US $ 1.499,99 (15 polegadas) e US $ 1.549,99 (17 polegadas). Enquanto isso, o Area-51m estará disponível a partir de 9 de junho a partir de um preço inicial de US $ 3.049,99 USD.