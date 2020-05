Tile faz parceria com a Intel para levar sua tecnologia de rastreamento para laptops

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Tile anunciou que está trabalhando com a Intel para integrar sua tecnologia de rastreamento Bluetooth em laptops e outros dispositivos usando hardware Intel. A parceria pode permitir que os proprietários de dispositivos Intel localizem facilmente itens perdidos usando a tecnologia Tiles.

O Tile funciona usando Bluetooth Low Energy, permitindo que seus telefones reconheçam e se conectem a tags Bluetooth. No sentido tradicional, esses são os dispositivos Tile , mas nos últimos anos, a Tile fez parceria com muitas empresas para levar essa conectividade a outros produtos, como os fones de ouvido Sennheiser Momentum , por exemplo.

Isso significa que, assim que o aplicativo Tile no seu telefone estiver conectado a um produto, ele poderá alertá-lo sobre a localização desse dispositivo e emitir um alarme sonoro para ajudá-lo a encontrá-lo. Se você colocar algo fora da casa, poderá encontrar coisas facilmente usando esse método.

A tecnologia vai um passo além, permitindo que a rede de usuários Tile localize itens perdidos. Digamos, por exemplo, que você deixe seu laptop em uma cafeteria e a equipe o coloque atrás do balcão, seu aplicativo Tile diria que o último local em que seu telefone viu o laptop estava na cafeteria e você pode voltar e encontrá-lo .

Da mesma forma, se alguém sair com seu laptop, você ainda poderá rastreá-lo, pois poderá alertar a rede Tile sobre um item ausente - qualquer outro telefone executando o aplicativo Tile poderá relatar quando detectar esse laptop. Tudo isso acontece de forma anônima, portanto não representa um risco para sua privacidade, mas pode ajudá-lo a se reunir com coisas que você pode ter perdido.

O Tile diz que 6 milhões de itens exclusivos estão localizados todos os dias através da rede Tile - e através da integração com uma ampla gama de dispositivos, essa rede pode se expandir ainda mais - especialmente considerando o número de notebooks nos quais o hardware Intel está instalado.

A parceria com a Intel se baseia no primeiro laptop rastreável da Tile, o HP Elite Dragonfly, dizendo que começaremos a ver o hardware Intel oferecendo a integração do Tiles no final de 2020. É claro que a parceria não significa que todos os laptops da Intel funcionem com o Tile - o fabricante que usa esse hardware permitirá que os clientes obtenham esse benefício.