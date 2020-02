O que é o Projeto Athena da Intel? O novo padrão de desempenho móvel explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Project Athena é a nova especificação da Intel para laptops finos e leves e, graças à etiqueta mostrada acima, deve fornecer uma garantia de excelente desempenho móvel em laptops.

Espere que o rótulo Engineered for mobile performance seja mostrado na loja e na publicidade, bem como nos laptops Athena.

A Intel lançou o Projeto Athena na CES no início deste ano e agora nos falou muito mais sobre o que esperar dessa iniciativa. E, pelo que sabemos, parece o que a Intel fez com os "Ultrabooks" há oito anos - ou pelo menos esperamos que sim.

O Project Athena, em sua forma mais pura, é basicamente um conjunto de padrões que a Intel deseja para laptops. A Intel disse que seus engenheiros trabalharão com empresas como HP , Dell e muito mais para criar laptops que atendam aos seus padrões. Ele até será testado antes que eles possam se tornar certificados pelo Project Athena.

My Take por Dan Grabham Editor associado do Pocket-lint

Há um mês, usamos o Dell XPS 13 2 em 1 do especificação Athena há mais de um mês e precisamos dizer que estamos extremamente impressionados. Com os mais recentes processadores Intel Core de 10ª geração e outros equipamentos, como a vida útil da bateria, sempre ativada e USB-C, ele simplesmente se fecha e não tem nenhum problema em conduzir a tela de alta resolução.

No entanto, achamos surpreendente que a Intel tenha optado por não ter um logotipo específico para seus dispositivos do Project Athena para marcá-los como especiais - assim como o padrão mais antigo do Intel Ultrabook .

Os ultrabooks sempre diziam respeito a dispositivos em qualquer lugar que tinham conectividade Wi-Fi de alto nível nos dias em que o Wi-Fi era uma experiência um pouco mais inconsistente na melhor parte de uma década atrás.

Hoje em dia, porém, trata-se de "fazer qualquer coisa" e "ir a qualquer lugar" - você realmente pode ter um laptop para governar todos eles. E, com laptops flip 2 em 1 e 360 graus como esse Dell XPS 13 2 em 1, é totalmente possível. Mas seria bom se houvesse um logotipo completo para dizer aos consumidores o que esperar.

A idéia é semelhante ao programa Ultrabook da Intel, iniciado em 2012, mas com um conjunto de critérios muito mais amplo. Os padrões originais do Ultrabook foram baseados em obter o melhor desempenho da bateria no menor dispositivo possível. Eles precisavam atender aos padrões exatos de magreza, peso, capacidade de resposta e vida útil da bateria.

O resultado ajudou a diminuir a distância entre laptops com Windows e MacBooks.

Em alguns anos, plataformas de plástico para PC se transformaram em bestas de metal, como Dell XPS 13 e HP Spectre x360. Todos esses, se atendessem aos critérios da Intel na época, eram chamados de Ultrabooks.

Agora, a Intel quer tentar novamente, com o Projeto Athena, tudo em um esforço para estimular mais inovação entre outros fabricantes de laptops premium.

A Intel diz que não há marca ou logotipo do Project Athena, mas existe um identificador visual. Sim, foi o que eles disseram. O logotipo ou o crachá - como é o que é - diz projetado para desempenho móvel e aparecerá como adesivo nos laptops, nas lojas e na publicidade.

O principal argumento é que os laptops do Project Athena precisarão fornecer nove horas de duração da bateria. Isso inclui a navegação na Web por Wi-Fi e a tela definida para um nível de brilho (250 nits).

Não há mais essa promessa falsa de "bateria de 24 horas" - mas apenas com o Wi-Fi desligado e o menor brilho da tela. A Intel disse que colocou uma pesquisa séria por trás da criação de seus critérios de padrões.

Ele queria avaliar o que era mais importante para os usuários de laptops da vida real, tanto em casa quanto no local de trabalho. A empresa também planeja realizar testes rigorosos em cada laptop que busca a certificação do Project Athena.

Eles terão que passar pela ideia da Intel de uso no mundo real - exibição imediata e configurações do sistema, 250nits de brilho e várias guias e aplicativos em execução. Então, como a maioria de nós usa um computador.

A Intel acredita que seus critérios realmente satisfarão as necessidades dos usuários modernos e garantirá que os fabricantes não os enganem.

Ele disse que os laptops do Project Athena terão que atender a uma série de especificações baseadas em seu design, bateria e hardware. Na verdade, dividiu tudo em seis categorias: ação instantânea, desempenho e capacidade de resposta, inteligência, duração da bateria, conectividade e fator de forma.

Ação instantânea refere-se à rapidez com que o laptop precisa estar pronto para ser aberto quando você o abre. Ele exige que o laptop acorde do sono em menos de um segundo e possa navegar na web um segundo depois. Também requer recursos como o Modern Connected Standby para Windows ou Lucid Sleep para ChromeOS, além de recursos de login biométrico na forma de reconhecimento de rosto ou scanners de impressões digitais.

Esta área fala diretamente com os requisitos de hardware. Um laptop Project Athena precisará de um processador Core i5 ou i7 da 10ª geração. A Intel também espera um mínimo de 8 GB de RAM de canal duplo com uma unidade de estado sólido NVMe de 256 GB. Há também um requisito opcional do Intel Optane. O Optane é o novo dispositivo de armazenamento da Intel que pode ser usado para RAM extra ou como uma unidade de estado sólido.

Esse padrão requer serviços de voz Far-Field, OpenVINO AI e suporte a WinML para garantir que o laptop seja capaz de usar o Deep Learning Boost da Intel, o que fará com que a IA do laptop funcione 2,5 vezes melhor.

Um laptop Project Athena precisa ter mais de 9 horas de bateria. Ele deve oferecer no mínimo 16 horas de reprodução de vídeo, além da capacidade de carregar de zero a quatro horas de duração da bateria em menos de 30 minutos por meio do carregamento rápido USB tipo C.

Os laptops do Project Athena requerem Wi-Fi 6 Gig + para conexão com Wi-Fi de alta velocidade. Também existe um padrão opcional para Gigabit LTE. O recurso Modern Connected Standby mencionado anteriormente também garantirá o acesso instantâneo à Internet assim que você abrir o laptop. Por fim, esse padrão de especificação exige que um laptop do Project Athena seja fornecido com as portas USB-C Thunderbolt 3 da Intel.

Este padrão refere-se ao design. Os laptops devem ter um design em concha ou um híbrido 2 em 1. Os dispositivos também deverão ter pelo menos resolução de tela de 1080p e molduras de tela estreitas. Os requisitos finais são teclado retroiluminado, touchpads de precisão e suporte para caneta.

Eles pensam. Eles escutam. Eles antecipam seu próximo passo e tornam as tarefas domésticas automáticas. Os laptops criados com as especificações do Project Athena redefinirão o que um laptop deve ser. #Computex https://t.co/HoJnO7loaI pic.twitter.com/c7zyhzNphL - Intel @ #Computex 2019 (@intel) 27 de maio de 2019

Muitos laptops de ponta estão sendo certificados pelo Project Athena, incluindo laptops da Acer , Dell , HP e Lenovo . Google , Microsoft , Asus , Samsung e Xiaomi .

O novo Dell XPS 13 2 em 1 foi o primeiro laptop a receber o novo selo Engineered for mobile performance.

Apenas em virtude dos padrões necessários para se tornar um dispositivo Athena, esses laptops tendem a ser dispositivos de última geração.