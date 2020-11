Especificações e recursos do USB 4: tudo o que você precisa saber sobre o novo USB de dupla velocidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - USB é uma das últimas histórias de sucesso da tecnologia - um padrão universal que tem sido o centro de transferência de dados e energia com fio por 20 anos.

Mas as coisas ficaram um pouco confusas nos últimos anos com os padrões USB 3.x tendo vários tipos de cabos. Isso ficou ainda mais confuso por ter vários padrões de conectividade como parte disso também.

Isso será corrigido com o USB 4.0 de entrada, que usará um único conector padrão (USB-C) e reunirá vários padrões de conectividade.

É compatível com os processadores Intel de 11ª geração e também com Apple Silicon Macs começando com o MacBook Air, MacBook Pro 13 e Mac mini.

A especificação USB 4 foi publicada no final de 2019 e, portanto, é o momento certo para os dispositivos aparecerem com ela - normalmente leva cerca de 18 meses para os dispositivos chegarem ao mercado depois que um novo padrão é publicado pela primeira vez. Mais de 50 empresas estão atualmente envolvidas no padrão USB, especialmente aquelas por trás do USB Promoter Group - Apple, HP, Intel, Microsoft, ST Microelectoronics e Texas Instruments.

1995 - USB 1.0 estreou e pode transferir 12 megabits. Seguiu-se o USB 1.1 e também pode funcionar com dispositivos mais antigos. O conhecido conector USB foi introduzido.

1998 - O iMac G3 é o primeiro PC do mercado de massa a eliminar as portas seriais e paralelas em favor do USB.

2000 - USB 2.0 entra na briga, oferecendo algumas opções de fornecimento de energia (o precursor do padrão que permite carregar seu telefone). Lançamento das unidades flash USB.

2008 - estreia o USB 3.0, com velocidade de transferência de 5 Gbps. USB 3.1 é apresentado como uma versão atualizada.

2014 - USB-C ou USB Type-C estreia. Ele usa tecnologia USB 3.1, mas com um novo conector projetado para substituir as portas USB antigas. Como o conector Lightning proprietário da Apple, é simétrico e pode ser inserido de qualquer maneira.

2017 - O USB 3.2 é mencionado pela primeira vez, oferecendo taxas de dados de até 20 Gbps. Será lançado este ano (2019), mas não é tão simples quanto parece. Assim como a Wi-Fi Alliance fez antes , os responsáveis pelo USB decidiram que os padrões antigos também seriam renomeados.

USB 3.2 Gen 1, anteriormente conhecido como USB 3.0, com velocidades de até 5 Gbps.

USB 3.2 Gen 2, anteriormente conhecido como USB 3.1, velocidade máxima de 10 Gbps.

USB 3.2 Gen 2x2, que na verdade é USB 3.2 "adequado", ”com até 20 Gbps.

Sim, não estamos inventando isso, então espere ver muito USB 3.2 nos próximos meses.

2019 - USB 3.2 será apresentado aos produtos nas prateleiras, enquanto o USB 4.0 foi anunciado.

2020 - USB 4 é compatível com Apple Silicon Macs e também com os processadores Intel Core de 11ª geração.

Uma das outras confusões nos últimos anos foi a tecnologia de transferência rápida de dados Thunderbolt projetada pela Intel que foi inicialmente implantada pela Apple. Existem agora mais de 400 PCs no mercado com Thunderbolt 3, bem como 450 periféricos compatíveis.

Thunderbolt funciona com o conector USB-C atualmente (embora funcionasse anteriormente com DisplayPort antes que o USB-C fosse comum). Mas Thunderbolt tem dois problemas principais:

Em primeiro lugar, nem todos os dispositivos têm Thunderbolt e, a menos que você tenha a folha de especificações na frente de você, não está muito claro o que os dispositivos fazem ou não. Isso porque a porta USB-C pode ser uma porta Thunderbolt, mas também pode ser uma porta USB 3.x padrão ou - agora - uma porta USB 4.

Em segundo lugar, os mesmos dispositivos podem ter portas compatíveis com Thunderbolt e algumas portas que não são compatíveis com Thunderbolt - embora tenham a mesma aparência. Então...

Então, para tornar as coisas mais simples, a Intel anunciou que contribuiu com seu trabalho no Thunderbolt para o USB Promoter Group - o órgão da indústria que decide o que o padrão USB deve significar.

Isso significa que o Thunderbolt basicamente apoiará o USB 4.0, de modo que todos os dispositivos e portas USB 4.0 serão automaticamente compatíveis com os dispositivos Thunderbolt para transferência de dados super rápida, bem como carregamento do dispositivo e exibição em um único cabo como agora.

Os fabricantes de dispositivos poderão fazer dispositivos Thunderbolt sem pagar royalties à Intel, o que deve facilitar a adoção.

A Intel também está integrando o Thunderbolt 3 às CPUs da Intel agora, um esforço que começou com os processadores Core de 10ª geração mais recentes da Intel em 2019.

A pequena ressalva a isso é que a Intel anunciou agora um Thunderbolt 4, que é muito semelhante ao Thunderbolt 3, mas suporta pelo menos dois monitores 4K e velocidades de dados PCIe de até 32 Gb por segundo, bem como transferência de dados de 40 GB por segundo velocidades em um cabo de até 2m. Se o seu dispositivo tiver Thunderbolt 4, ele definitivamente também suportará USB 4.

“O objetivo principal do USB é fornecer a melhor experiência do usuário combinando dados, exibição e fornecimento de energia em uma solução de cabo e conector robusta e amigável”, disse o presidente do USB Promoter Group, Brad Saunders, em um comunicado.

“A solução USB4 adapta especificamente a operação do barramento para melhorar ainda mais isso [ao] permitir a duplicação do desempenho.”

Sim, o dobro do desempenho (40 Gbps) em comparação com a versão mais rápida do USB 3.x que oferecia 20 Gbps. No entanto, há uma nota um pouco amarga porque é exatamente a mesma velocidade do Thunderbolt 3, o que significa que não haverá aprimoramento para os devotos atuais do Thunderbolt 3 em um padrão que já terá vários anos.

Os cabos USB Type-C existentes podem ser transferidos por duas vias, ao passo que, se você tiver cabos certificados compatíveis, poderá transferir até 40 Gbps.

O conector USB-C foi projetado para ser reversível e à prova de futuro. Ele vai ficar. O novo padrão será compatível com os hosts USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3 existentes, embora se eles não tiverem conectores USB-C, naturalmente, precisem de um adaptador.

Escrito por Dan Grabham.