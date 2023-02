A Huawei anunciou uma versão actualizada do seu MateBook 14s portátil, juntamente com um novíssimo smartwatch, o Huawei Watch GT 3 SE.

Começando com o que há de novo, o Huawei Watch GT 3 SE é um relógio desportivo e de fitness de nível básico que vem com um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas coberto com vidro Corning Gorilla Glass. Estão disponíveis duas cores, com som Preto Grafite e Verde Selvagem devidamente fresco.

Quanto a características, Huawei confirma que pode ficar debaixo de água até 50 metros durante 10 minutos, graças à sua classificação de 5ATM. Também apresenta mais de 100 modalidades desportivas para aqueles que gostam de ter o seu relógio a acompanhar os seus treinos. Além disso, há um rastreador do ritmo cardíaco, rastreador de stress e sono, e muito mais. O suporte para cinco sistemas de satélite inclui GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, e QZSS, o que soa definitivamente impressionante. Huawei também promete uma duração de duas semanas para a bateria e carregamento sem fios.

Quanto aos preços, os compradores pagarão £160 / 200 euros, independentemente da cor que escolherem. O relógio está disponível neste momento, directamente da loja da Huawei.

Passando ao MateBook 14s actualizado, a nova versão oferece um processador 12th Gen Intel Core™ i7-12700H e suporte Bluetooth 5.2 pela primeira vez. Outras características incluem um ecrã FullView 3:2 2.5K touch, até 1TB NVMe SSD, e suporte para até 16GB de RAM.

A duração da bateria não é citada no comunicado de imprensa, mas diz que os utilizadores podem esperar até três horas de utilização em apenas 15 minutos de tempo de carga, o que é óptimo para carregamentos. O portátil só está disponível em Space Grey, e começa em £1.299,99.

