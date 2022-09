Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tendo lançado um novo modelo premium Matebook X Pro para 2022 há apenas alguns meses, a Huawei atualizou seu modelo top-tier novamente na IFA 2022.

É um caso de refinamento com o mais recente MateBook X Pro, tanto em termos de design quanto de potência.

-

Onde o modelo anterior foi construído em liga de alumínio, o último modelo tem um chassi de liga de magnésio, dando-lhe um peso mais leve e um acabamento mais durável.

Também é terminado com um processo de revestimento único que funde a cor com o metal, dando uma textura realmente tátil e suave ao toque. Este acabamento por si só faz com que pareça bastante diferente do seu predecessor de alumínio.

No interior, o processador Core do 11º gênero foi substituído pelo Core i7 do 12º gênero, e é combinado com um sistema atualizado de ventilador de barbatanas de tubarão e câmara de vapor para um resfriamento mais eficiente.

Há até mesmo um novo canal sob o teclado, permitindo que mais ar mais frio seja puxado para dentro do interior.

Como no modelo anterior, há um grande foco no fornecimento de um display realmente bom. O display OLED 3120 x 2080 de 14,2 polegadas capaz de atingir taxas de atualização de até 90Hz e suporte multi-toque de 10 pontos.

A Huawei promete uma precisão de cor excepcional, e uma superfície de toque atualizada que é mais dura e resistente a riscos do que seus anteriores displays de laptop.

Possui até mesmo uma camada anti-refletiva nano controlada magneticamente, que pode reduzir os reflexos em até 60% de acordo com a Huawei.

É a Semana de Jogos de PC em associação com a Nvidia GeForce RTX Por Rik Henderson · 10 Maio 2022 A PC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX está funcionando toda esta semana no Pocket-lint.

Como seu predecessor, há um grande touchpad abaixo do teclado com suporte para as entradas gestuais da Huawei, permitindo que o usuário bata duas vezes para tirar screenshots ou deslize em certas partes do trackpad para ajustar coisas como volume, brilho da tela e pular trilhas.

Outras características incluem um sistema de 6 alto-falantes para áudio composto de tweeters e woofers, e um microfone de campo distante composto de quatro microfones, além de duas portas Thunderbolt 4.

Escrito por Cam Bunton.