Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

BERLIN (Pocket-lint) - A Huawei apresentou dois laptops a seu portfólio durante um evento em Berlim. Tanto o MateBook D16 quanto o MateBook 16s apresentam elegantes designs de alumínio e grandes displays de 16 polegadas.

O mais premium MateBook 16s da Huawei está no topo da série regular MateBook da empresa e funciona nos 12 processadores Intel Core H-series com Intel Iris Xe Graphics. A tela FullView de 16 polegadas tem uma resolução de 2520 x 1680, uma relação tela/corpo de 90 por cento graças às moldura super finas e uma relação de aspecto de 3:2 em vez das mais tradicionais 16:9.

Há um corpo super fino também a 17,8mm e pesa pouco menos de 2kg a 1,99kg.

O Huawei MateBook D16, por sua vez, também funciona nos 12 processadores Intel Core H-series e também tem uma tela FullView de 16 polegadas, embora com uma resolução ligeiramente inferior a 1920 x 1200. Ele também adota uma relação tela/corpo de 90%, embora tenha uma relação de aspecto 16:10, tornando-o mais amplo do que as opções tradicionais.

O MateBook D16 é mais leve que o MateBook 16s a 1,7kg e vem com chave de viagem de 1,5mm e design de aterrissagem suave para facilitar a digitação. Ambos os laptops oferecem proteção para os olhos Low Blue Light dentro de seus grandes displays, embora o MateBook 16s também ofereça 1,07 bilhões de cores e suporte para dez pontos multi-toque.

Em termos de portas, tanto o MateBook 16s quanto o MateBook D16 vêm com uma tomada para fone de ouvido de 3,5mm e uma porta HDMI. O MateBook 16s também tem uma porta ThunderBolt 4, uma porta USB-C completa e duas portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A. O MateBook D16, entretanto, tem uma porta USB-C completa, uma porta USB-C padrão, uma porta USB 3.2 Gen 1 Tipo A e uma porta USB 2.0.

Ambas vêm com a solução Smart Conference da Huawei que oferece som AI e câmera AI com esta última oferecendo um recurso chamado FollowCam que funciona de forma similar ao Palco Central da Apple, mantendo o alto-falante em cena, mesmo que você se movimente.

O Huawei MateBook 16s começará em £1299 e pode ser pré-encomendado a partir de 13 de julho. O MateBook D16 começará em £749 e pode ser pré-encomendado a partir de 29 de junho.

Pré-encomendas na loja Huawei para o MateBook D16 antes de 12 de julho serão elegíveis para um monitor MateView GT 27 gratuito enquanto durar o estoque, e o mesmo vale para pré-encomendas do MateBook 16s antes de 23 de agosto.

squirrel_widget_12853465

Melhor VPN 2022: Os 10 melhores negócios VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 29 Junho 2022

Escrito por Britta O'Boyle.