BARCELONA (Pocket-lint) - A Huawei apresentou um novo modelo de laptop principal chamado MateBook X Pro, buscando oferecer tudo o que você espera de um laptop moderno e versátil.

Uma grande parte de seu apelo é, sem dúvida, o design. É realmente fino - apenas 5,4 mm em seu ponto mais fino - e pesa cerca de 1,3 kg.

As molduras da tela também são superfinas, dando à nova tela de 14,2 polegadas quase toda (ou 92,4%) da área de superfície disponível, para você mergulhar no conteúdo.

Quanto ao próprio painel de exibição, é um painel nítido de 3120 x 2080 com densidade de 264 pixels por polegada. Mais crucialmente, no entanto, é a primeira tela de laptop Huawei a suportar mais de um bilhão de cores. A Huawei promete cores tão vibrantes quanto precisas.

Além disso, ele suporta taxas de atualização de até 90Hz, o que deve ajudar a permitir imagens animadas nítidas e suaves.

Para ajudá-lo a funcionar com eficiência, a Huawei construiu um novo sistema de resfriamento composto por dois novos ventiladores de barbatana de tubarão e câmaras de vapor que se combinam para manter o laptop frio, mas com o mínimo de ruído.

Há seis alto-falantes para som, no total, com woofers embutidos para ajudar a dar a você aquela sensação atrevida e imersiva - em vez de apenas um som metálico e agudo. Quatro microfones também garantem que o ruído ambiente seja reduzido ao mínimo durante as chamadas.

Outros componentes internos incluem o processador Core i7 de 11ª geração, 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento SSD NVMe PCIe; o que significa velocidades de leitura e gravação super rápidas.

Uma mudança positiva em relação à geração anterior é que a Huawei finalmente moveu a webcam para sua posição correta. Ele não é mais colocado dentro de um botão no teclado. Em vez disso, a webcam de 720p foi espremida no painel superior.

O grande trackpad multitoque também foi aprimorado e agora apresenta alguns novos truques, como a capacidade de tirar uma captura de tela com um rápido toque duplo e deslizar para cima nas bordas esquerda e direita para ajustar o brilho e o volume da tela. Quanto aos portos, são quatro; todas as portas USB-C e todas suportam carregamento.

O Huawei MateBook X Pro estará disponível por € 1899 na Europa, com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento.

Escrito por Cam Bunton.