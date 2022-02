Huawei apresenta o novo MateBook E, é o primeiro OLED 2-em-1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - Como parte de seus anúncios de produtos MWC, a Huawei lançou um novo tablet/laptop 2 em 1. Assim como da última vez , chama-se MateBook E, mas ao contrário desse, este tem um display OLED. Este dispositivo foi lançado pela primeira vez na China há alguns meses e agora está a caminho da Europa.

Essa tela OLED de 12,6 polegadas ocupa 90% da área de superfície frontal disponível - o que significa molduras finas - e suporta a caneta M-Pencil de segunda geração da Huawei.

É um painel de resolução de 2560 x 1600 capaz de atingir até 600 nits de brilho e possui uma densidade de pixels de 246 pixels por polegada.

O MateBook E foi projetado para ser compacto e fácil de transportar ou segurar. Com apenas 7,99 mm de espessura, é tão fino quanto um smartphone e possui bordas arredondadas para torná-lo confortável de segurar.

Internamente, possui um processador Intel Core de 11ª geração, com gráficos Intel Iris X, além de até 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Quanto às especificidades do chipset, a máquina estará disponível nas configurações i3, i5 e i7.

Também é um dispositivo Windows 11 , com suporte multitoque para coisas como beliscar para ampliar a tela sensível ao toque.

Como seria de esperar, o MateBook E vem com um teclado destacável, fino e de baixo perfil com um trackpad, que também possui um suporte multi-ângulo na parte traseira para ajuste.

Existem quatro alto-falantes integrados, para áudio imersivo, além de quatro microfones que funcionam juntos para cancelar o ruído ambiente durante as chamadas de vídeo.

Quanto aos outros botões e portas, ele possui uma porta USB-C compatível com Thunderbolt 4 e DisplayPort, com suporte para até dois monitores 4K. Além disso, o botão liga / desliga possui um sensor de impressão digital integrado para facilitar o desbloqueio.

Como todos os outros anúncios do MWC, o MateBook E foi projetado para funcionar como parte de um ecossistema de produtos Huawei.

Com a funcionalidade Super Device, você pode se conectar rápida e facilmente a fones de ouvido para áudio ou telefones Huawei para compartilhar arquivos e mensagens rapidamente.

Existem várias combinações e preços para o MateBook E. Os dois modelos de menor potência são o processador i3 de € 649 e configuração de 8 GB/128 GB, além do modelo de € 849 com processador i5 e 8 GB/256 GB. Nenhum deles vem com o teclado magnético inteligente.

No entanto, os dois modelos superiores com 16 GB e processador i5 ou i7 e armazenamento de 512 GB são fornecidos com o teclado e custam € 1.199 e € 1.399, respectivamente.

Escrito por Cam Bunton.