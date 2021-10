Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com os laptops muitas vezes parecidos, a Huawei optou por uma maneira de se destacar: seu novo laptop MateBook 14S vem com um acabamento Verde Spruce. Se você vê isso como enfeitado ou mais arrastado pela floresta é você que decide. Há também o acabamento mais clássico Space Grey e Mystic Silver.

A Huawei tem um histórico de lançamento de laptops discretos, mas altamente capazes, com o MateBook 14S parecendo não ser exceção. Ele tem todo o hardware mais recente sob o capô, com o processador Intel Core i7 de 11ª geração, mas o recurso principal diz respeito à sua tela - e não apenas por causa do design da moldura em bom estado.

O painel de 14,2 polegadas aqui não tem apenas 2,5K de resolução, tornando-o super nítido, mas oferece uma taxa de atualização de 90Hz. Isso é 50 por cento a mais do que os 60 Hz típicos de uma tela (ou seja, 60 ciclos por segundo), o que pode ajudar na suavidade visual.

Não é de forma alguma a primeira vez que uma taxa de atualização mais rápida apareceu em um laptop - você pode comprar alguns laptops para jogos com painéis de 360 Hz, para colocar as coisas em perspectiva - mas para o usuário comum, esse tipo de aumento irá adicionar benefícios genuínos com tarefas simples como como rolagem de documento.

O número 90 parece ser um ponto de venda contínuo, também, já que há a tecnologia de carregamento rápido SuperCharge 90W da Huawei a bordo. Isso é algo que os laptops não têm há anos, então é ótimo ver uma empresa avançando nessa área. A empresa afirma que 15 minutos no plugue podem proporcionar três horas de vida - muito útil para aqueles dias de conferência ocupados em que os plugues são escassos.

Em outro lugar, há um leitor de impressão digital e reconhecimento de rosto para login, cancelamento de ruído AI para chamadas, Wi-Fi 6 para conectividade rápida e som Huawei aprimorado. Parece que tem todos os ingredientes essenciais para ser um ótimo laptop para o trabalho e lazer.

O Huawei MateBook 14S - completo com Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento - estará à venda no Reino Unido por £ 1199,99 na Huawei Store.

