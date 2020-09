Huawei renova MateBook X, MateBook 14 com designs refinados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei anunciou uma revisão de suas linhas de laptops MateBook X e MateBook 14, todas usando Windows 10.

O MateBook 14 de 14 polegadas agora vem com uma escolha de processadores AMD Ryzen 7 4800 H ou Ryzen 5 4600 e gráficos AMD Radeon.

No entanto, o MateBook X de 13 polegadas se mantém com os processadores Intel Core de 10ª geração em um momento em que a maioria está mudando para os novos chips de 11ª geração (provavelmente devido aos problemas comerciais da Huawei com os EUA). Nós testamos a versão anterior deste laptop em maio.

Ainda é um laptop superfino de 13,6 mm de espessura que atinge cerca de 1 kg. Existem quatro cores nas quais você pode obter o laptop monobloco de magnésio-alumínio - prata gelada, verde floresta, azul interestelar e rosa sakura.

O MateBook X é o primeiro notebook a apresentar a tela Infinite FullView da Huawei (o bit infinito é novo), que tem um design quase sem fronteiras.

A tela 3: 2 com resolução 3K (3.000 x 2.000) apresenta uma proporção de 90% da tela para o corpo. Mais uma vez, há uma webcam pop-up e um botão liga / desliga do sensor de impressão digital, além de um carregamento rápido de 65 W e até 16 GB de RAM.

O MateBook 14 está disponível em cinza espacial, pesa cerca de 1,5 kg e tem uma tela IPS de 2.160 x 1.440 touchscreen. Mais uma vez, há cerca de 90 por cento de proporção tela-corpo e SSDs de 256 ou 512 GB e 8 ou 16 GB de memória.

Todos os laptops estão disponíveis a partir de outubro. O MateBook X com Core i5 / 16GB / 512GB custa 1599 Euros e 1799Euros com processador Core i7.

O MateBook 14 está disponível a partir de 849 Euros com Ryzen 5 e 1049 Euros com Ryzen 7.

O preço do Reino Unido ainda não foi anunciado.

Escrito por Dan Grabham.