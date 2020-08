Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Huawei planeja lançar um novo MateBook X este mês. A empresa chinesa compartilhou uma imagem do laptop com um design mais fino em seu canal Weibo . Também se espera que tenha uma tela de 3K.

A Huawei deve apresentar o dispositivo em 19 de agosto na China - seis meses após o lançamento do modelo atual em Barcelona. O novo modelo terá molduras de tela finas como navalhas e pesará menos (cerca de 1 kg) do que o modelo atual. Com uma tela impressionante, muita potência e portas, um acabamento de excelente aparência e uma duração de bateria decente considerando as especificações, o MateBook X Pro é um sucesso.

Em muitos aspectos, é o laptop Windows equivalente ao Apple MacBook Pro. E vamos encarar: isso é exatamente o que este laptop quer ser. Em algumas áreas, graças aos controles da tela de toque e um teclado melhor, é indiscutivelmente melhor. Confira nossa análise do modelo atual aqui .

Com base no único teaser promovido pela Huawei, parece que o próximo MateBook X tem opções de portas diferentes, tendo abandonado uma porta USB Type-C do lado esquerdo. De acordo com a Sparrows News, que primeiro identificou a imagem, o novo MateBook X virá em vários tamanhos, com a opção de tela 3K apresentando um "design sem moldura de metal". Supostamente, os engastes serão tão finos que a tela parecerá flutuar.

Estamos ansiosos para ver o que a Huawei tem na manga no final deste mês.

Escrito por Maggie Tillman.