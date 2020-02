Huawei atualiza seu laptop de topo de gama, o MateBook X Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Além de relançar recentemente a série MateBook D , a Huawei agora anunciou uma atualização da sua linha de laptops emblemática MateBook X Pro.

A Huawei diz que suas remessas de PCs aumentaram mais de 20% em 2019 e certamente está ganhando um nome no negócio de PCs com Windows quando seus smartphones estão sob pressão devido à falta de aplicativos do Google devido à proibição comercial dos EUA .

Apresentando uma proporção de 91% de tela para corpo, os 3.000 x 2.000 laptops têm 260ppi - é uma tela sensível ao toque que funciona com o Windows 10. Mais uma vez, possui um design unibody, disponível em cinza espacial, prata mística e novo verde esmeralda.

Como seria de esperar de qualquer laptop de desempenho que valha a pena, há uma mudança para os mais recentes processadores Core de 10a geração da Intel.

Está disponível em três modelos diferentes. Para um modelo Core i5 com 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, custará 1.499 Euros, subindo para 1.699 Euros se você quiser gráficos adicionais da Nvidia MX250.

Finalmente, no topo da árvore está um modelo de 1.999 Euro Core i7 com clock de 1,8 GHz (velocidade turbo máxima de 4,9 GHz). Que também possui gráficos da Nvidia e um SSD de 1 TB.

Finalmente, há também um botão liga / desliga de impressão digital e você obtém novamente a webcam embutida no teclado.