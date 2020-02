Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei está atualizando seus laptops da série Matebook D para 2020.

Os novos laptops MateBook D 14 e MateBook D 15 oferecem "desempenho poderoso, qualidade de construção robusta e design elegante", de acordo com um comunicado da Huawei. O MateBook D 14 possui uma tela de 14 polegadas e o MateBook D 15 possui uma tela de 15,6 polegadas. Ambos apresentam designs mais leves.

Segundo a Huawei ( via PocketNow ), eles têm "molduras ultrafinas". Mais especificamente, o D 14 possui molduras de 4,8 mm e o D 14 possui molduras de 5,3 mm. Outros recursos, para os dois laptops, incluem um processador móvel AMD Ryzen 5, um AMD Radeon Vega 8 e 8 GB de memória DDR4 de canal duplo.

O MateBook D 14, especificamente, vem com uma unidade de estado sólido de 512 GB e o MateBook D 15 vem com um SSD de 256 GB.

Cada um desses laptops MateBook também funciona com um telefone Huawei, permitindo que o dispositivo "compartilhe uma única tela, na qual os usuários possam arrastar arquivos de uma interface para outra para transferir arquivos e visualizar o conteúdo salvo no smartphone diretamente em o laptop ", de acordo com a Huawei.

Os últimos laptops da Huawei serão lançados no Reino Unido a partir de meados de fevereiro de 2020. O MateBook D 14 custará £ 649,99 (cerca de US $ 845) no Reino Unido, enquanto o MateBook D 15 custa £ 599,99 (cerca de US $ 780). Entramos em contato com a Huawei para comentar sobre a disponibilidade e informaremos quando soubermos mais.