  Como comprar a impressora certa para você

Impressoras não são os gadgets mais sexy. Sabemos disso. Mas o fato é que cada vez mais pessoas estão escolhendo imprimir suas fotos digitais, bem como usar as coisas para cartas, contratos e outros documentos.

Então, se você quiser saber como evitar a armadilha de tinta cara e certifique-se de que você está recebendo os mais belos snapshots para seus quadros, então continue lendo.

Esta é a coisa mais difícil de descobrir e também a mais importante ao mesmo tempo. Na verdade, se você ficar confiscado, você já está em casa. O problema é que é uma coisa difícil de estimar porque não vale a pena prestar atenção enquanto você faz isso.

Na verdade, você provavelmente só vai descobrir a resposta depois que é tarde demais e você já fez sua compra. Então, por mais aborrecido que possa parecer, se puder ter uma boa estimativa agora, poupará um pouco de dinheiro e problemas a longo prazo.

Você pode ter pago um bom preço pelo hardware em alguma venda ou outra, mas as chances são de que uma impressora barata custará mais em cartuchos de tinta ao longo do tempo, enquanto as substituições em um kit mais caro funcionarão melhor com o passar do tempo.

Então, com base no cálculo de quantas páginas você acha que vai imprimir a cada mês, você terá alguma idéia de quantas vezes você vai conseguir através de cartuchos. Muitas marcas nos dias de hoje dizem na embalagem exatamente quantos lençóis eles esperariam que você saísse deles.

Combine isso com sua frequência de impressão e você terá alguma idéia de quanto você esperaria pagar em recargas ao longo de cada ano. Factor no custo inicial da máquina e você verá em que ponto pode valer a pena ir para uma impressora de especificações mais altas.

A maioria dos usuários domésticos provavelmente optaria por um jato de tinta de qualquer maneira, mas mesmo se você realmente quer gastar algum dinheiro ou você é uma pequena empresa tentando fazer a escolha certa, não apenas presumir que você vai obter mais por seu dinheiro com uma impressora a laser. A maior vantagem deles é que eles são rápidos.

Muitos jatos de tinta vencerão os modelos a laser para o tempo de inicialização se você estiver apenas imprimindo uma página ou duas. Por outro lado, se você vai pedir 20 folhas de cada vez, então um laser é provavelmente a escolha certa.



Outra questão é que os lasers não irão necessariamente oferecer cores mais precisas sobre todas as partes do espectro, como um jato de tinta high-end pode. Então, se a impressão de fotos é o motivo da sua compra, então certifique-se de ler os comentários cuidadosamente se você realmente é vendido com a idéia dessas máquinas maiores e mais rápidas.

No lado do cartucho, você não terá que desembolsar para um novo com tanta frequência, mas você estará olhando para uma cunha antiga e justa quando o fizer. Um bom compromisso se você não tem certeza de qual tipo ir para são muitas vezes as impressoras a jato de tinta do tipo prosumer. Eles geralmente são mais rápidos e mais econômicos com a tinta, desde que você as use regularmente. Mas eles custam mais inicialmente.

Uma opção para tornar o uso contínuo da impressora mais barato é ir para substituições de cartuchos de impressora sem marca ou até mesmo ter os vazios preenchidos novamente. Por todos os meios, dê uma chance a isso, mas pegue-os de um fornecedor respeitável em vez de alguém vendendo um suprimento de uma fonte desconhecida. Algumas substituições não-marca são confiáveis, mas muitas não são.



Outra coisa para manter os olhos abertos são cartuchos extra grandes e pacotes de impressoras. É só uma questão de uma mentalidade de compra em massa. Essas ofertas oferecerão um custo mais baixo por página, mas obviamente precisam que você gaste mais adiantado.

Há uma trindade de impressão entre a máquina, a tinta e o papel e se algum deles estiver fora, há uma chance de você não conseguir bons resultados. Felizmente, você não precisa ser tão específico com papel como você faz com a tinta.

Papel de qualidade de foto é o único a prestar mais atenção. Se você estiver indo para imprimir seus snapshots, não é realmente um lugar para fazer scrimp. Dito isto, muitas vezes vêm em graus equivalentes a “bom”, “melhor” e “melhor”, então tente alguns e veja qual atinge o preço certo para você.

Um conselho para todas as impressões é certificar-se de que o seu papel tem 80gsm de espessura ou mais — se você precisar que seus documentos tenham um valor estético, isto é.

A maior parte da insatisfação sobre as impressoras é causada pelo choque da conta dos cartuchos. O problema é que as pessoas não têm a mentalidade certa quando as compram. Você tem que ver a compra de uma impressora muito parecido com um telefone celular onde há um gasto inicial a considerar, bem como um custo de funcionamento igual, se não mais significativo.

Escolha o modelo de assinatura que melhor lhe convier. Você está feliz pagando pouco e muitas vezes ou você prefere desembolsar em rajadas? Você pode considerar uma impressora mais barata como um contrato de 12 meses, enquanto um modelo melhor que você precisará manter por um longo período de tempo para realmente colher os benefícios econômicos.