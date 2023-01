O HP Omen 17 (2023) é o primeiro a contar com um teclado óptico mecânico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante o CES 2023, a HP revelou uma série de novos dispositivos, incluindo o HP Omen 17.

Esta última iteração do popular laptop da empresa apresenta um processador da 13ª geração (até Core i9-13900K) e os mais recentes gráficos da Nvidia. Também foi atualizado com a tecnologia Omen Tempest Cooling para garantir que você tenha uma experiência de jogo semelhante à de um desktop em um fator de forma menor.

Um dos outros destaques interessantes, no entanto, é a adição de um teclado óptico-mecânico. Algo que você raramente vê em um laptop para jogos e esta é a primeira vez que um laptop HP tem um. Essas teclas significam acionamento mais rápido - 25 vezes mais rápido do que um teclado tradicional de um laptop para jogos - tornando-o perfeito para sessões de jogos de ritmo rápido.

O HP Omen 17 é capaz de se deliciar em outras áreas também. Executando o hardware mais recente, ele oferece suporte para até 32GB de RAM DDR5 (5600MHz), 2TB de armazenamento NVMe, bem como um rico layout de E/S. Esta máquina possui Thunderbolt 4, Mini DisplayPort, USB-C e RJ45 ethernet juntamente com conectividade Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Possui um display de 17,3 polegadas com resolução até QHD (2560 x 1440), taxa de atualização de 240Hz e tempo de resposta de 3ms. Essa tela oferece 300 lêndeas de brilho, juntamente com 100% sRGB, revestimento anti-brilho e baixa emissão de luz azul também. Junto com o ótimo desempenho em jogos, o Omen 17 também deve se deliciar com outras formas graças ao áudio da Bang & Olufsen e ao suporte tanto para DTS:X ultra quanto para HP Audio Boost 2.0.

Ele possui uma bateria de polímero de 83 Wh Li-ion juntamente com suporte para carregamento rápido que lhe dará 50 por cento de carga em 30 minutos.

O Omen 17 estará disponível a partir de janeiro de 2023, com preço a partir de US$1.699,99.

Escrito por Adrian Willings.