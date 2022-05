HP renova seu portfólio de laptops Inveja e Spectre para 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HP revelou seus últimos modelos Spectre and Envy, com foco em trabalho híbrido e videoconferência, como parece ser a tendência com laptops em 2022.

No total há três novos modelos, com duas variantes de tamanho cada. Vamos dar uma olhada no que cada modelo oferece:

disponível nos tamanhos de 13,5 polegadas ou 16 polegadas

O HP Spectre x360 foi atualizado com os mais recentes processadores móveis Intel 12th Gen e agora oferece até um Core i7-12700H juntamente com 32GB de memória DDR4 e um 2TB Gen4 NVMe SSD. O modelo de 13,5 polegadas apresenta especificações um pouco mais modestas, ao invés de optar pelos chips móveis da série U da Intel. Ambas as opções apresentam uma câmera inteligente IR de 5 megapixels para melhorar a experiência de chamadas de vídeo e são capazes de controles hands-free baseados em IA e alertas de privacidade.

O modelo Spectre X360 de 13,5 polegadas começa em $1249,99 enquanto o modelo de 16 polegadas começa em $1649,99.

disponível nos tamanhos de 13,3 polegadas ou 15,6 polegadas

Os computadores portáteis conversíveis Envy x360 são todos sobre a vida útil da bateria e afirmam oferecer até 20,5 horas de uso no mundo real com uma única carga. O modelo de 15,6 polegadas estará disponível com processadores Intel e AMD e até as especificações Core i7 ou Ryzen 7. O modelo de 13,3 polegadas faz parte da plataforma Evo da Intel e parece estar disponível apenas com os processadores móveis Intel da 12ª geração.

Ambos os modelos de 13,3 e 15,6 polegadas começam em US$ 849,99.

disponível em tamanhos de 16 polegadas ou 17,3 polegadas

O laptop Envy pode ser configurado com até um processador Intel Core i7-1260P, um Nvidia GeForce RTX 3060, 32GB de memória DDR4 e um SSD NVMe de 1TB. É uma potência para aqueles que precisam usar ferramentas criativas como Adobe Photoshop e Premiere on the go. A variante de 17,3 polegadas lhe dá bastante espaço para trabalhar e pode ser configurada com uma tela IPS de 4K com cobertura total DCI-P3. Com uma especificação como esta, ele também lidará muito bem com jogos.

O laptop Envy começa em $1099,99 para a versão de 17 polegadas ou $1399,99 para a versão de 16 polegadas.

