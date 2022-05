HP divulga novos laptops para jogos Omen e Victus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HP estreou dois novos laptops para jogos em 2022, uma entrada de alto nível em sua série Omen ao lado de uma máquina mais acessível da série Victus.

O novo Omen 16 é uma atualização séria para um laptop que já nos impressionou. Ele foi projetado para permitir aos jogadores experimentar os últimos títulos nas configurações mais altas, seja em casa ou em viagem.

Ele pode ser configurado com até um Nvidia RTX 3070 Ti ao lado de um processador Intel 12th Gen Core i9-12900H ou AMD Ryzen 6900HX.

Os gargalos podem ser uma coisa do passado com até 32GB de memória DDR5 e 2TB de armazenamento PCIe Gen4x4.

Para garantir que este hardware bestial permaneça frio, a HP pensou muito no design térmico. Um tubo de calor adicional foi adicionado e IO foi movido para a parte de trás do laptop para permitir uma ventilação adicional nas laterais do laptop.

Naturalmente, todo este hardware de ponta não é bom sem uma tela - assim, a HP oferece até uma tela IPS QHD 165Hz com um tempo de resposta de 3ms e 100% de cobertura sRGB.

O Omen 16 está disponível em Preto Sombra, ou nosso favorito, Branco Cerâmico. Deve estar chegando neste verão ao preço inicial de $1199,99 (cerca de £965).

O Victus 15 foi projetado para ser um ponto de entrada ideal para o mundo dos jogos de PC. Está na ponta mais acessível do espectro, mas ainda é capaz de alguns jogos sérios, e vem em algumas novas opções de cores atraentes.

O Victus 15 está disponível em prata, azul e branco e pode ser configurado com um Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ou Radeon RX 6500M.

Para processamento, você pode escolher até um Intel Core i7 12700H ou Ryzen 7 5800H juntamente com 16GB de memória DDR4 3200 MHz.

O Victus 15 permanece relativamente portátil graças à sua pegada de 15 polegadas e apresenta um display FHD de 144 Hz para uma jogabilidade suave.

Em comparação com os modelos antigos Victus, o novo 15 tem um aumento de 146 por cento na área de ventilação de entrada para um resfriamento ideal, juntamente com uma melhoria geral do fluxo de ar de 7 por cento.

O Victus 5 também estará disponível neste verão com um preço inicial de $799,99 (cerca de £645).

