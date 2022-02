Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HP revelou ao Pocket-lint que a computação está entrando em uma nova fase, que pode ser impulsionada por novos fatores de forma e pelo Metaverse.

Falando no último episódio do Pocket-lint Podcast , o presidente de sistemas pessoais da empresa, Alex Cho, nos disse que a pandemia mudou fundamentalmente nossa abordagem de trabalho e, como resultado, a maneira como interagimos com os PCs também está mudando.

"Descobrimos que esse trabalho híbrido claramente vai gerar uma oportunidade para muitos novos tipos de fatores de forma", disse ele. "E a capacidade de se mover, trabalhar de qualquer lugar, conectar-se a qualquer lugar, colaborar de qualquer lugar, está realmente impulsionando muito isso.

"Esperamos que haja muito mais inovação em fatores de forma. Já estamos começando a ver isso além de apenas uma tela e um teclado. Estamos vendo fatores de forma como 360s [laptops conversíveis] - aqueles que têm a capacidade para você não apenas digitar, mas também assistir a vídeos. A capacidade de fazer a transição para algo mais fácil de consumir."

O próximo Metaverso pode levar isso ainda mais longe.

"De muitas maneiras, é realmente uma extensão de muitas das tendências que já estão em vigor", explicou.

"Quando você pensa sobre isso, a internet era um lugar onde as pessoas estavam apenas trocando informações, então começou a ser um fórum pelo qual havia muito mais interação social. O Metaverse é uma continuação disso, onde haverá muito mais atividade além de apenas informação e conexão social.

"Pense já na convergência que vemos com os shows sendo realizados dentro dos videogames.

"E é isso que é realmente empolgante neste espaço - estamos realmente permitindo que as pessoas se conectem melhor.

"Os PCs costumavam ser algo que eram ferramentas que eram usadas um pouco de lado, mas agora estão se tornando o centro de como as pessoas realizam a vida, o trabalho e os estudos".

Talvez o Metaverso faça muito sentido, afinal.

Escrito por Rik Henderson.