(Pocket-lint) - O Natal está quase a chegar, e seu tempo está acabando se quiser comprar um presente para alguém especial em sua vida! Se você ainda não conseguiu reunir todos os seus patos em uma fileira, consulte o Guia de presentes de Natal da HP .

Está repleto de ótimas opções para este inverno, de laptops a impressoras, acessórios e muito mais. Para ajudá-lo a ter uma noção da variedade, no entanto, escolhemos três destaques reais para você ver abaixo.

Este é um laptop realmente elegante e premium, com uma dobradiça de 360 graus em seu coração que permite que você organize a tela em qualquer ângulo adequado. Isso significa que você pode usá-lo como um laptop, ou como um tablet, ou qualquer coisa intermediária, de acordo com o que você precisar no momento.

Há um ótimo processador Intel alimentando o laptop, e ele funciona muito bem e com agilidade, e também tem um design maravilhoso que pode ir de igual para igual com qualquer outra coisa que você veria alguém usando. O melhor de tudo é que ele tem muito espaço de armazenamento para garantir que você possa manter suas fotos e arquivos facilmente.

Se você deseja algo ainda mais elegante e portátil, pode escolher esta opção Elite Folio, que se fecha em uma forma que é impressionantemente fácil de colocar em uma bolsa. Sua tela também é de 13,5 polegadas, assim como o laptop acima, mas é um pouco mais fino e ainda mais portátil.

Seu preço também é superimpressionante, dando a você a chance de desfrutar de componentes de qualidade a um preço médio, e também tem uma tela sensível ao toque que permite usar o laptop como um tablet ou como quiser com base na tarefa que você está executando sobre. Um SSD e 16 GB de RAM tornam as transferências e tempos de carregamento tão rápidos que você pode perdê-los.

Se você é um grande jogador, no entanto, pode preferir comprar um laptop que seja capaz não apenas de lidar com seu trabalho ou estudo, mas também de analisar os melhores novos jogos em configurações gráficas que terão seu de cair o queixo.

Esta opção elegante de 16 polegadas da linha OMEN tem um design novo e bonito que não é muito barulhento e gritante, tornando-o perfeito para quem não gosta de iluminação RGB e outros elementos de design de jogos. Isso não significa que não seja poderoso, com uma GPU de laptop NVIDIA® GeForce GTX 1650 superpotente para produzir gráficos bonitos e um processador AMD Ryzen 5 para garantir que nada seja obstruído pela CPU. É um ótimo pacote e um presente perfeito para muitas pessoas neste Natal.