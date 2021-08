Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HP está apresentando alguns novos computadores com Chrome OS : o Chromebook x2 11 e o Chromebase AIO (tudo-em-um).

Começando com o Chromebook x2 211, é um laptop removível compatível com o modo tablet. Ele estará disponível na Best Buy nos EUA este mês, seguido pelo site da HP em outubro de 2021, por um preço inicial de $ 599,99. Ele possui uma tela sensível ao toque de 11 polegadas com proporção de 3: 2 e resolução de 2160 x 1440. Ele também vem com um teclado magnético e suporte para uso no modo laptop.

Possui processador Snapdragon 7c da Qualcomm, 4G LTE opcional e bateria de até 11 horas. Você pode obtê-lo com 64 GB ou 128 GB de armazenamento emparelhado com 8 GB de RAM, mas os modelos equipados com LTE vêm com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento ou 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Há também uma câmera de 5 megapixels para videochamadas e uma câmera de 8 megapixels na parte traseira.

O tablet é feito de alumínio e vem com portas USB-C, um leitor microSD e um leitor de impressão digital. No entanto, nenhum fone de ouvido foi encontrado. No entanto, está incluída uma caneta sem fio que se conecta magneticamente na lateral para recarregar.

Já ocomputador desktop Chrome OS tudo-em-um possui uma tela que pode girar de paisagem para retrato e inclinar 20 graus para trás. O Chromenbase AIO é feito de alumínio e possui uma tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels, bem como alto-falantes duplos de 5 watts, duas portas USB-C, duas portas USB-A, um conector de fone de ouvido e um 5 câmera-megapixel para videochamada.

Também está incluído um mouse e teclado sem fio. Para especificações, você pode obtê-lo com um processador Intel Pentium Gold ou um chip Core i3 de 10ª Geração. O Pentium Gold vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento eMMC, mas você pode atualizar para 16 GB de RAM e um SSD de 256 GB nos diferentes modelos.

O Chromebase AIO estará disponível na HP, Amazon e Best Buy nos EUA a partir de agosto de 2021. Ele também tem um preço inicial de $ 599,99

