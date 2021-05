Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HP revelou uma série de novas máquinas e hardware para jogos, incluindo os poderosos notebooks para jogos Omen 16 e 17.

Essas máquinas de jogos portáteis apresentam visuais atraentes com até QHD, painéis IPS com taxa de atualização de 165 Hz e um ótimo tempo de resposta de 3 ms. Eles também são 100% sRGB e até mesmo certificados com configurações precisas de luz azul baixa de cores para agradar aos seus olhos.

A HP diz que trabalhou na criação de um resfriamento eficiente para esses laptops, com uma mistura de tecnologia de resfriamento Omen Tempest e undervolting projetado para mantê-los funcionando frios, mas eficientes.

A empresa diz que o Omen 16 está definido para fazer uma estreia impressionante com algumas especificações sérias que incluem até uma GPU Nvidia GeForce RTX 3070 ao lado de uma CPU Intel Core i7-11800H ou AMD Ryzen 9 5900HX. Este laptop também terá até 32 GB DDR4 3200 MHz e um SSD PCIe Gen 4 de 1 TB para tempos de carregamento e inicialização de jogos rápidos.

O fluxo de ar foi aumentado e melhorado neste modelo em comparação com o HP Omen 15 anterior e a bateria também foi aprimorada. Os jogadores podem se alegrar com um laptop de jogo mais bacana que agora funciona por até nove horas.

O Omen 17, entretanto, é ainda mais robusto e capaz de "navegar pelos últimos sucessos AAA" com componentes internos que incluem uma GPU Nvidia GeForce RTX 3080 com 16GB de RAM, 32GB DDR4 3200 MHz RAM e um SSD PCIe Gen 4 de 1TB também.

A HP também diz que este presságio teve seu resfriamento melhorado com ventiladores otimizados e uma saída de exaustão maior, tornando-o cinco graus mais frio do que antes. Isso naturalmente equivale a um melhor desempenho, mas também a um jogo mais confortável. Não há nada pior do que um laptop de jogo quente estragando sua diversão.

Como se tudo isso não bastasse para deixá-lo animado, você ficará satisfeito em saber que a HP também está fazendo sua parte pelo meio ambiente. Os laptops Omen foram criados com materiais reciclados, incluindo plásticos reciclados pós-consumo e à beira-mar para o teclado, caixas de som e muito mais.

A HP diz que o Omen 16 e 17 estará disponível a partir de agosto com preços a partir de £ 1.299,99 e £ 1.499,99, respectivamente.

Escrito por Adrian Willings.