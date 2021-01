A enorme quantidade de novos laptops da HP é liderada pelo Elite Folio com bateria de 24 horas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HP atualizou vários de seus laptops mais portáteis antes da CES 2021 . O HP Dragonfly G2 foi atualizado, mas também há um novo HP Dragonfly Max.

O HP Elite Folio é o mais notável dos novos lançamentos, pois é um laptop Windows 10 baseado em ARM centrado na plataforma Snapdragon 8cx Gen 2 da Qualcomm com um design sem ventoinha. Como tal, possui conectividade 5G e até 24,5 horas de duração da bateria de acordo com a HP.

O HP Dragonfly G2 conversível 2 em 1 agora apresenta processadores Intel Core de 11ª geração e conectividade 5G ou 4G LTE. O bloco é novamente integrado para rastreamento de dispositivo, enquanto o áudio é fornecido pela Bang and Olufsen. O HP Elite Dragonfly Max vai um passo adiante com aprimoramentos projetados para videoconferência. Existem quatro microfones de amplo alcance com otimização de IA, uma webcam de 5MP de alta qualidade e uma tela HP Eye Ease para facilitar o trabalho em movimento.

Um novo Envy 14 é projetado para criadores de conteúdo e é o primeiro laptop de 14 polegadas diagonal da HP, você acredita. Ele apresenta uma tela de resolução 16:10 1.920 x 1.200 e, assim como os processadores Intel Core de última geração que você esperaria, também possui gráficos de design Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q que você pode ajustar as configurações de uso Aplicativo System Control da HP.

A HP também revelou alguns outros laptops notáveis - o EliteBook 840 G8 Aero (não tente dizer isso com pressa), um laptop Intel Core de 11ª geração leve que também tem conectividade 5G. O chassi é feito de 90% de materiais reciclados. Depois, há o Elitebook x360 1030 G8 e 1040 G8, ambas versões conversíveis também com 5G.

Escrito por Dan Grabham.