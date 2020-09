Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HP anunciou novos laptops Pavilion de 13, 14 e 15 polegadas com processadores Intel Core de 11ª geração e gráficos Iris XE. Além de oferecer melhorias de GPU em relação aos chips Intel de última geração, eles também usam materiais reciclados, incluindo plásticos "para o oceano", que de outra forma iriam para o oceano.

Veja como a HP descreveu os PCs ecológicos:

"A sustentabilidade continua a ser o foco principal da HP em todo o portfólio de PCs e soluções. Os novos Pavilhões apresentam o uso de plásticos reciclados pós-consumo e do oceano na construção da caixa do alto-falante - e seu uso nesses dispositivos é estimado para manter aproximadamente 92.000 garrafas de plástico fora dos oceanos e aterros sanitários. As caixas externas e almofadas de fibra usadas na embalagem dos novos dispositivos também são 100% sustentáveis e recicláveis. Os laptops também são registrados pela EPEAT Silver e certificados pela Energy Star. "

Cada laptop HP também possui um "chassi de metal 3D sem costura", completo, sem linhas de separação e um tamanho de moldura reduzido.

O Pavilion 15 oferece uma relação tela-corpo de 86 por cento, 8,5 horas de bateria, bem como um ventilador e sistema de refrigeração aprimorados. Você pode obter o Pavilion 15 com processadores Ryzen 4000 se não gostar da Intel. Os modelos Pavilion 14 e 15 também estão disponíveis com placa de vídeo Nvidia GeForce MX450 e slots para cartão SD.

Outros recursos incluem designs de memória de canal duplo, conectividade Wi-Fi 6, memória Optane, SSDs de até 1 TB e USB-C ..

O Pavilion 13 tem opções 1080p ou 4K Ultra HD e custa a partir de $ 680. Os de 14 e 15 têm 720p ou 1080p e começam em $ 580 e $ 600, respectivamente.

Você pode comprar qualquer um desses laptops na HP a partir de outubro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.