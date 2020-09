Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você tem uma plataforma de jogos cheia de fios? O HP Omen acaba de anunciar uma série de acessórios para jogos - Omen Frequency Wireless Headset, Omen Vector Wireless Mouse, Omen Spacer Wireless TKL Keyboard - com a tecnologia Warp Wireless, permitindo cortar o cabo e recarregar sem fio em tempo duplo rápido.

Dos três, é o Vector Wireless Mouse que mais nos chama a atenção. Se este mouse sem fio ficar com pouca bateria, conecte-o via USB-C e, afirma a HP, apenas 30 segundos proporcionarão mais uma hora de vida útil da bateria. Isso é uma recarga rápida. Carregue por 90 minutos e ele colherá 180 horas de uso como recompensa. Garantindo as expectativas dos jogadores O Omen Command Center permite configurações de sensibilidade, teclas e controle de iluminação.

O próximo é o fone de ouvido de frequência sem fio, o que significa que não há mais emaranhados com cabos conectados à sua configuração. Importante aqui é a afirmação da HP de transmissão de áudio livre de atrasos, o que significa que você não está comprometendo ao abandonar aquela porta de 3,5 mm ou USB. O fone de ouvido também é capaz de som surround 7.1 (C-Media Xear) e, via Omen Command Center, a opção de equalização e iluminação personalizadas. A bateria on-board fornece 30 horas de uso por carga.

O último do trio é o teclado Spacer Wireless TKL - com a opção de tocar com ou sem fio - que possui um apoio para as mãos com fixação magnética. Uma carga desta placa oferece até 75 horas de jogo, enquanto apenas cinco minutos de carregamento USB-C podem fornecer seis horas de uso. Há todas as expectativas usuais para os jogadores também, com interruptores MX Cherry Brown, rollover de teclas N e controles de iluminação.

O HP Omen Frequency Wireless Headset chegará em dezembro, com preço TBC. O Vector Wireless Mouse e o Spacer Wireless TLK Keyboard chegarão mais cedo, a partir de setembro, com preços respectivos de £ 89,99 e £ 189,99.

Escrito por Mike Lowe.