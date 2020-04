HP atualiza o Envy 15 com 4K OLED, hardware Intel e Nvidia de última geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HP está exibindo seu novo Envy 15 - uma versão atualizada de seu principal concorrente MacBook Pro.

O novo HP Envy 15 possui um chassi de alumínio com uma relação tela / corpo de 82,6% e você pode obter o modelo topo de linha com uma tela OLED de 4K.

Como seria de esperar, o hardware é de última geração com os processadores Intel Core da versão mais recente (até Core i9) e pode ser especificado com os gráficos Nvidia GeForce RTX 2060 (com design MaxQ). O laptop também possui térmicas de "classe de jogos", incluindo duas ventoinhas de 12V e uma câmara de vapor.

A HP também adicionou uma camada de vidro em cima do trackpad para uma experiência ainda mais suave. Há também um novo teclado com botões para funções comuns, como obturador da câmera, mudo de microfone e o HP Command Center.

O HP QuickDrop permite transferir arquivos, notas e páginas da Web do seu PC para o seu dispositivo móvel. Há também um recurso Fast Charge, que oferece uma cobrança de 50% em 45 minutos.

A HP também anunciou novas versões de seus PCs no nível de estação de trabalho móvel, o ZBook Studio and Book. Eles são ideais para criativos em movimento, especialmente para editores de vídeo e designers - você pode especificá-los com gráficos Nvidia GeForce ou Quadro.

Os novos ZBooks também possuem duração de bateria de até 17,5 horas. Além disso, a linha também inclui plásticos oceânicos reciclados pela primeira vez.