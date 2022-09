Honra revela um portátil MagicBook 14 refrescado na IFA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Honor apresentou uma amostra de novos produtos na IFA 2022, incluindo seu último laptop, o MagicBook 14.

É a primeira vez que Honor empacotou seu próprio OS Turbo em um laptop, e embora as convenções de nomenclatura sejam um pouco estranhas, é basicamente uma atualização interna do MagicBook 14 existente.

Há também algumas atualizações bem-vindas, incluindo um aumento significativo na duração da bateria que deve durar 17 horas de uso com uma única carga, com uma carga de 15 minutos de energia, o que lhe dá 3,5 horas completas de uso.

Isso é bem-vindo para aqueles que trabalham em movimento, como é um ganho de quase 21% na potência real graças a um processador Intel Core i5-12500H de 12ª geração atualizado.

Ele pode ser configurado com uma placa gráfica dedicada, se desejado, embora não tenhamos certeza de quão econômico isso será.

No lado do design, é muito parecido com o MacBook, com uma opção de cor Space Gray que não percebemos que outras empresas poderiam nomear seus designs, para ser honesto.

Honor diz que as pré-encomendas para o laptop devem entrar em funcionamento hoje, embora ainda não tenha compartilhado o preço do laptop, que será uma variável chave.

Escrito por Max Freeman-Mills.