The Honor MagicBook V 14 será um dos primeiros laptops Windows 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 11 está chegando, com lançamento no início de outubro, mas pode demorar um pouco até que você o veja de forma generalizada em novos dispositivos, apenas por causa do longo fluxo que os lançamentos de tecnologia tendem a envolver.

É por isso que é interessante saber que o novo MagicBook V 14 da Honor, uma atualização do MagicBook 14 existente, será um dos primeiros laptops a ser fornecido com o novo sistema operacional da Microsoft quando for lançado no final deste ano.

Infelizmente não temos muitos detalhes para consultar quando se trata das especificações reais dos laptops, já que a notícia veio como parte de um anúncio de parceria entre Honor e a Microsoft, ao invés de um lançamento completo para o novo laptop.

Ainda assim, o MagicBook 14 padrão tinha um desempenho realmente sólido, então podemos presumir com segurança que o V 14 vai melhorar pelo menos um pouco, e a adição do software Windows mais recente provavelmente não terá muitas desvantagens quando se trata de à prova de futuro.

Qual Apple MacBook é o melhor para você? MacBook Air ou MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 16 Setembro 2021

O laptop aparentemente terá uma apresentação completa no final deste mês, em 26 de setembro, então descobriremos mais sobre ele, além de seu sistema operacional, e Honor está anunciando uma integração ainda melhor entre hardware e software como algo pelo qual esperarmos em termos de detalhes naquele evento.