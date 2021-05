Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor revelou que seu laptop MagicBook, disponível nos tamanhos de 14 e 15 polegadas, trará os mais recentes processadores Intel Core i5 e i7 de 11ª geração para a série.

Honor agora se separou da Huawei - conforme anunciado pela primeira vez em novembro de 2020 - funcionando como um smartphone independente e empresa de tecnologia. Isso levou a produtos totalmente novos - como o MagicBook Pro, anunciado na CES 2021 - com mais antecipação no futuro.

O Honor MagicBook 14 e MagicBook 15, no entanto, não são designs totalmente novos - é simplesmente que as entranhas desses laptops foram atualizadas para 2021.

O emparelhamento de processadores Intel Core i de 11ª Geração significa gráficos Intel Iris Xe a bordo, também, ajudando a trazer uma duração decente da bateria - reivindicada em mais de 10 horas - e permitindo aplicações gráficas mais intensas.

Os designs incluem uma resolução de tela Full HD (1920 x 1080) com moldura ao redor, junto com várias portas, incluindo HDMI, USB-C e USB-A para atender a todas as necessidades atuais.

O corpo de alumínio é cortado em Space Gray apenas, trazendo um visual bastante MacBook para os procedimentos. No entanto, é uma máquina Windows de boa aparência por um preço justo. Ambos os modelos estão disponíveis para compra agora, com vendas começando no Reino Unido (a partir de £ 1199,90), Alemanha e França (a partir de € 849,90).

Escrito por Mike Lowe.