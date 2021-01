Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após a separação oficial da Huawei, conforme anunciado em novembro de 2020 , Honor está agora sob nova administração. E lançou seus primeiros novos produtos na CES 2021 virtual: o laptop Honor MagicBook Pro e o rastreador de fitness Honor Band 6.

Ok, então esses produtos dificilmente são novos . Ambos são iterações atualizadas de uma série de longa duração da marca. Aqui está o resumo de cada um.

Processador Intel Core i5 de 10ª geração (10210U), 16 GB de RAM

Placa de vídeo Nvidia GeForce MX350

Chassi de alumínio Mystic Silver

Tela LCD de 16,1 polegadas

Peso: 1,7 kg

Bateria de 56Wh

O modelo 2021 é realmente uma atualização suave para o modelo de mercado atual do MagicBook Pro. A maior mudança é a mudança de AMD Ryzen para um processador Intel Core de 10ª geração, também trazendo gráficos discretos Nvidia GeForce MX350 a bordo.

Caso contrário, é uma história semelhante: o painel de 16,1 polegadas tem uma relação tela-corpo de 90 por cento, o chassi de alumínio parece o mesmo - embora agora seja Mystic Silver em vez de Space Grey - e há muitas portas, compreendendo um conector HDMI, três USB-A, um USB-C e um fone de ouvido de 3,5 mm.

O Honor MagicBook Pro (2021) deverá ser vendido por US $ 1.000.

Cores: Preto Meteorito, Cinza Arenito, Rosa Coral

Ecrã táctil AMOLED de 1,47 polegadas

Monitoramento de frequência cardíaca integrado

Monitoramento de oxigênio no sangue

Vários modos de treino

Impermeabilização 5ATM

Bateria de 14 dias

O Honor Band de sexta geração representa uma mudança maior em relação ao seu antecessor, graças a uma tela de toque AMOLED de 1,47 polegadas - seu predecessor tinha 0,95 polegadas em comparação, então o novo produto tem uma tela muito maior.

As especificações básicas são praticamente as mesmas: há vários modos de rastreamento de treino, com um sensor de frequência cardíaca embutido (TruSeen 4.0, a próxima geração além de 3.0 no predecessor) e um monitor de oxigênio no sangue também.

O design - em uma das três cores - permanece à prova dágua até 50 m de profundidade, enquanto fornece até duas semanas de vida útil da bateria com uma única carga, o que significa que você pode usá-la dia e noite durante o dia, esportes e rastreamento de sono, tudo a partir de um único dispositivo.

O Honor Band 6 deverá ser vendido por $ 35.

Escrito por Mike Lowe.