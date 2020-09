Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor está adicionando um laptop superdimensionado à sua linha: o MagicBook Pro trará uma tela de 16,1 polegadas para a série pela primeira vez.

Curiosamente, Honor especificou a máquina para que ela possa amontoar aquela tela em um formato mais típico de um laptop de 15,6 polegadas. Com apenas 4,9 mm nas bordas da tela, é possível uma proporção de 90 por cento da tela para o corpo.

E embora a tela seja grande, a mistura de design (tem 16,9 mm de espessura), materiais (é um chassi de alumínio) - tudo ajuda a tornar o peso de 1,7 kg relativamente portátil para um laptop dessa escala.

Honor tem obtido sucesso com sua linha MagicBook em vários mercados, então há lógica em expandir para um formato de tela maior. No entanto, o nome Pro não significa que você tenha gráficos discretos aqui: o processador AMD Ryzen 4000 H-series vem com um chip integrado, não um separado.

O nome Pro parece ser mais um empurrão para os recursos da tela. Este MagicBook pode lidar com 100% sRGB e também foi certificado pela TUVRheinland como livre de cintilação.

Em outros lugares, o MagicBook Pro oferece ventiladores duplos e tubos de calor duplos, que melhoram o resfriamento e fornecem apenas 25dB de ruído do ventilador. Há 16 GB de RAM, até 512 GB de armazenamento e carregamento rápido de 65 W para garantir recargas rápidas e vida útil extra da bateria quando você precisar.

Além do MagicBook Pro, Honor também está anunciando as atualizações do MagicBook 14 e MagicBook 15 - desta vez para apresentar a CPU AMD Ryzen 5 4500U.

O MagicBook Pro estará disponível na Europa continental a partir de 7 de setembro, ao preço de € 899. Ainda estamos aguardando os preços do Reino Unido.

Escrito por Mike Lowe. Edição por Rik Henderson.