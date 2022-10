Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você quer fazer seu Chromebook funcionar como se fosse novo novamente? Há uma maneira fácil de fazer isso - fazendo um reset de fábrica. Ou talvez você queira dar seu antigo Chromebook a alguém, mas precisa limpá-lo primeiro. Talvez você queira fazer um reset de fábrica nesse caso. Seja qual for a situação, basta saber que um reset de fábrica apaga todas as informações armazenadas localmente no disco rígido do seu Chromebook, incluindo todos os arquivos na pasta Downloads.

Portanto, se você for fazer um reset de fábrica em seu Chromebook, aqui está seu aviso de que todos os seus dados no próprio laptop serão perdidos para sempre. Certifique-se de fazer backup de seus arquivos para a nuvem, como o Google Drive, ou para um drive externo se preferir esse método para armazenar suas fotos, documentos ou o que não for (Pocket-lint tem um guia separado sobre como o Google Drive funciona - se você quiser saber mais sobre o serviço de armazenamento em nuvem do Google).

De qualquer forma, o reset de fábrica de uma máquina de SO Chrome pode ser feito em algumas etapas rápidas e não leva tempo nenhum. Veja como.

Como fazer o reset de fábrica de um Chromebook

Primeiro, ligue o seu Chromebook e saia dele. Em seguida, siga estes passos:

Pressione e segure Ctrl + Alt + Shift + r. Selecione Reiniciar. Na caixa que aparece, selecione Powerwash > Continue.

É tão simples quanto isso. Você pode então seguir os passos na tela para fazer login com uma Conta Google. A conta com a qual você faz login depois de redefinir seu Chromebook será a conta do proprietário.

O que acontece quando você reinicia um Chromebook de fábrica?

Um reset de fábrica apaga todas as informações no disco rígido do seu Chromebook, incluindo suas configurações, aplicativos e arquivos, de acordo com o Google.

Um reset de fábrica apaga seu disco rígido do Google?

Não. Um reset de fábrica não apagará nenhum de seus arquivos no Google Drive. Também não apagará nada de seu disco rígido externo se você usou um desses para fazer backup de seu Chromebook.

Você pode redefinir de fábrica um Chromebook escolar ou de trabalho?

Não. Se você estiver usando seu Chromebook no trabalho ou na escola, você não poderá redefini-lo. O Google disse para pedir a seu administrador que limpe os dados de seu Chromebook e reinscreva o dispositivo em seu trabalho ou rede escolar.

Deseja saber mais?

O Google tem uma página de suporte se você precisar de mais detalhes. Ele também tem outra página de suporte para como configurar um Chromebook uma vez que você o tenha reinicializado.

Escrito por Maggie Tillman.