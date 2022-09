Google elimina os planos do Pixelbook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google dissolveu sua equipe do Pixelbook e cancelou o produto, dizem os relatórios.

Com o carro-chefe do Chromebook supostamente marcado para estrear no próximo ano, ele estava muito dentro do processo de desenvolvimento, e a notícia chega como uma pequena surpresa.

O CEO doGoogle, Sundar Pichai, declarou anteriormente que planeja retardar a contratação e cortar alguns projetos, parece que a equipe Pixelbook foi uma das primeiras a ir.

"Em alguns casos, isso significa consolidar onde os investimentos se sobrepõem e racionalizar os processos", disse Pichai em um memorando interno, em julho.

"Em outros casos, isso significa pausar o desenvolvimento e redistribuir recursos para áreas de maior prioridade". - o que parece ter sido o que aconteceu neste caso.

A linha Pixelbook consistia em livros cromados de alta qualidade que mostravam o sistema operacional funcionando no seu melhor.

Mas enquanto o hardware era lindo, a etiqueta de preço era difícil de suportar, com a maioria dos compradores na faixa de preço optando por uma máquina Windows ou MacBook em vez disso.

O último lançamento que vimos foi o Pixelbook Go no final de 2019, que era um Chromebook mais acessível, mas ainda de alto desempenho, com uma etiqueta de preço de US$ 649.

Os Chromebooks têm aumentado constantemente em popularidade e viram um aumento real nas vendas quando a pandemia atingiu pela primeira vez, mas a maioria estava optando por dispositivos mais baratos.

Mesmo assim, as opções para os Chromebooks de alta qualidade são mais abundantes do que nunca, e com alguns fabricantes capazes de oferecer preços mais competitivos, a presença do Google no espaço não é tão crucial quanto poderia ter sido uma vez.

Estamos tristes de ver a linha de produtos ir embora, mas quem sabe, talvez ela tenha um retorno no futuro. O Google parecia ter sido feito com os tablets Android por muito tempo, e agora estamos esperando um retorno, o mesmo pode ser verdade para os Pixelbooks.

Escrito por Luke Baker.