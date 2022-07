Como clicar com o botão direito em um Chromebook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os livros cromados são ótimos, não são? Leve, portátil, acessível. Dito isto, algumas coisas simples como clicar com o botão direito ou copiar e colar em um Chromebook podem ser um incômodo.

Comandos simples e atalhos a que você está acostumado em um laptop Windows nem sempre se traduzem facilmente em um Chromebook. Mas não se preocupe, pois estamos aqui para ajudar.

Dicas e truques para o Chromebook: Tirar o máximo proveito de sua máquina Chrome OS

Os livros cromados não são construídos como outros laptops portáteis. Sim, há um trackpad, mas você não pode simplesmente clicar no lado direito dele e fazer com que ele reaja às suas ações como você esperaria. Há apenas um botão e isso às vezes pode ser estranho e irritante.

Entretanto, é possível clicar ainda com o botão direito do mouse. Há duas maneiras fáceis de fazer isso.

A primeira é simplesmente segurar a tecla ALT no lado esquerdo do teclado enquanto clica no trackpad, como normalmente você faria para selecionar um texto ou clicar em um botão. Isto abrirá o menu de ação que você normalmente veria clicando com o botão direito do mouse.

Você já deve estar familiarizado com os gestos do trackpad por utilizar outros laptops. Os computadores cromados também têm esse poder. Um gesto que você pode usar é simplesmente colocar dois dedos no trackpad. Fazer isso equivale a um clique com o botão direito e abre o menu que você precisa para fazer outras coisas.

Você também pode fazer outras coisas com gestos. Usando dois dedos, em seguida, girando para cima e para baixo o trackpad irá rolar uma página para cima e para baixo. Passe para a esquerda com dois dedos e você voltará a uma página anterior, passe para a direita e seguirá em frente.

Você pode até mesmo passar ou bater e clicar com três dedos para fazer outras coisas. Há todos os tipos de atalhos de trackpad.

Os trackpads podem ser frustrantes, portanto, às vezes é mais fácil simplesmente conectar um mouse e usá-lo em seu lugar. Se você conectar qualquer mouse USB padrão ao seu Chromebook, você verá que pode clicar com o botão direito do mouse da maneira normal muito mais facilmente.

Pode parecer idiota, mas às vezes as soluções mais óbvias também são as melhores.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Escrito por Adrian Willings.