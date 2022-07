Como copiar e colar em um livro cromado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tem um Chromebook, então você pode ter encontrado coisas simples como copiar e colar não são tão fáceis como você gostaria.

Copiar e colar texto de uma coisa para outra deve ser simples, então se você precisa saber como fazê-lo enquanto usa seu Chromebook, então fique conosco enquanto lhe damos as dicas que você precisa.

Uma das maneiras mais fáceis de copiar e colar em um Chromebook é usando atalhos de teclado. Se você já usou uma máquina Windows antes destes atalhos será familiar para você.

Para copiar e colar usando o teclado, você só precisa primeiro destacar o que você quer copiar. Use o trackpad para colocar o cursor perto de onde você quer copiar, depois mantenha pressionada a tecla shift enquanto pressiona o cursor na direção certa usando as teclas de seta. Isto deve destacar o texto em questão e você pode usá-lo para copiar palavras ou sentenças inteiras com facilidade.

Uma vez destacado o texto necessário, pressione e segure a tecla CTRL à esquerda do teclado e pressione C. Este é o atalho para copiar.

O próximo passo é clicar sobre a janela, aba ou aplicativo para o qual você está tentando copiar o texto e pressionar CTRL+V. Isto colará o que quer que você tenha copiado.

Se você estiver ocupado copiando e colando em seu Chromebook, então você pode descobrir que está copiando coisas extras junto com seu texto sem significado.

Selecionar um texto na web às vezes pode resultar na cópia de código HTML junto com o texto e isso pode então causar problemas em outros lugares, resultando no aparecimento de estilos estranhos ou código mostrando a si mesmo onde ele não deveria estar.

A boa notícia é que é possível copiar e colar e remover esse código ao mesmo tempo. Primeiro, comece copiando como você faria normalmente. Mas, em vez de colar imediatamente, clique onde você quer colar e clique em CTRL+SHIFT+V. Este é o atalho padrão para colar sem formatar. Ele removerá qualquer estilo desagradável, código ou outras coisas e o deixará apenas com o texto simples.

Alternativamente, você pode primeiro colar o texto em um editor de texto como Text and Caret antes de colá-lo onde quer que você esteja tentando obter o texto. Isto também irá despojar a formatação.

Como você sabe, o design do Chromebook não é como os outros laptops. Embora os Chromebooks tenham um trackpad, eles não têm dois botões como um trackpad tradicional, então você não pode simplesmente pressionar para baixo no lado direito do trackpad para clicar com o botão direito. Isto pode fazer com que seja difícil acessar o menu que você normalmente espera ver usando o botão direito do mouse.

Obviamente, você poderia conectar um mouse e usá-lo, mas na verdade existe uma maneira de clicar com o botão direito do mouse sem fazer isso. Você só precisa pressionar dois dedos no trackpad ao mesmo tempo.

Portanto, a outra maneira de copiar e colar é usando o trackpad para destacar o texto que você deseja e depois pressionar dois dedos no trackpad para abrir o menu. A partir deste menu, você verá a opção de copiar, colar e colar sem formatação. Portanto, basta clicar em copiar e depois replicar o processo onde quer que você precise do texto.

Você pode usar este menu de clique com o botão direito do mouse para copiar imagens também. Basta clicar na imagem e depois usar o atalho de dois dedos no trackpad para abrir o menu. A partir daí clique em copiar imagem e depois copie-a para o documento ou qualquer outra coisa que você precise.

Há outras coisas que vale a pena saber para facilitar sua vida ao tentar copiar e colar no Chromebook:

Além de clicar com dois dedos no trackpad, você também pode acessar o menu segurando a tecla ALT e clicando no trackpad ao mesmo tempo.

Você pode usar o truque de dois dedos ou ALT+click para copiar URLs de vídeos (por exemplo, para compartilhar vídeos do YouTube) com facilidade.

Para copiar uma página inteira, ao invés de apenas um trecho de texto selecionado, use o atalho de teclado CTRL+A. No entanto, isto irá copiar tudo e qualquer coisa na página.

Se você precisar copiar várias coisas ao mesmo tempo, então existem extensões do Chromebook que podem ajudar. MultiCopy Clipboard, Copy & Paste é um exemplo que vale a pena tentar. Isto armazena as coisas localmente para que você possa acessá-las quando precisar delas também.

Escrito por Adrian Willings.