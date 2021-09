O Google está fazendo seus próprios chips personalizados para futuros Chromebooks

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está pesquisando e desenvolvendo planos para produzir seus próprios chipsets internos personalizados para futuros Chromebooks e quaisquer outros dispositivos que o rolo compressor da Alphabet se veja lançando nos próximos anos.

A notícia vem de um relatório do Nikkei Asia , que afirma que fontes do Google confirmam que a empresa está testando planos de confiar exclusivamente em suas próprias unidades centrais de processamento personalizadas, galvanizado pelo recente sucesso visto pela Apple e sua mudança para silício personalizado da Apple da Intel.

Com toda a honestidade, o relatório não é muito chocante - como o Google já reconheceu a existência do primeiro chip móvel personalizado da empresa, o Tensor, programado para ser lançado no próximo Pixel 6 e Pixel 6 Pro, em breve este ano.

Esperamos que a linha Pixel 6 seja lançada em algum momento do mês de outubro. Para uma recapitulação completa de tudo o que sabemos sobre esses dispositivos, clique aqui .

Em relação às notícias do Nikkei Asia, o Google está aparentemente planejando fazer a mudança de apenas unidades de processamento móvel em desenvolvimento para CPUs completas para seus dispositivos Chromebook.

Claro, esses chips devem ser muito mais robustos do que os vistos dentro de um Pixel, mas desde que a Apple começou a empurrar o ARM para o hardware de desktop convencional , parece que a linha entre processadores móveis e chips de laptop e desktop tornou-se tão difusa , não temos certeza se haverá necessidade de fazer uma distinção entre os dois com o passar dos anos.