Google detalha novos recursos do Chrome OS para seu 10º aniversário

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google detalhou alguns novos recursos do Chrome OS para Chromebooks nas próximas semanas. As melhorias são programadas para coincidir com o 10º aniversário do Chrome OS (que já passou!) Neste ano.

Os novos recursos vêm na volta de um ano notável para as vendas de Chromebooks e - conforme explicado pelo diretor de gerenciamento de produtos do Chrome, Alexander Kuscher - fazem parte do plano do Google de "evoluir e expandir" a plataforma. As atualizações são divididas em dois aspectos, tornando as coisas mais rápidas e trabalhando com vários dispositivos.

Muitos dos recursos são reconhecidos por outros sistemas operacionais, como Windows e macOS, como você verá. O Google também deu uma nova aparência a vários ícones.

Os vários aprimoramentos do dispositivo talvez sejam mais interessantes, pois ajudam o Chromebook a funcionar melhor com telefones Android. Em primeiro lugar, o Chrome OS funcionará com o Nearby Share - o Google trouxe o recurso para o Android em 2020. O Nearby Share permite que você compartilhe arquivos, links, imagens e muito mais com usuários do Android nas proximidades e é como o AirDrop no iOS, macOS e iPadOS.

Phone Hub é um centro de controle centralizado para trabalhar com seu telefone Android. Você pode responder a mensagens de texto, localizar seu dispositivo, consultar as guias do Chrome em seu telefone e assim por diante.

A sincronização de Wi-Fi no Chrome OS agora também pode se conectar a redes confiáveis que você usou em seu telefone, o que significa que você não precisa inserir credenciais novamente.

Kuscher acrescenta "fique ligado para mais lançamentos de recursos este ano que ajudam seus dispositivos a funcionarem melhor juntos". Intrigante.

Depois, há alguns aprimoramentos de velocidade. Kuscher novamente: "Reformulamos partes importantes da experiência do Chromebook com base em seus comentários e adicionamos novos recursos que tornam mais fácil fazer as coisas rapidamente, para que você possa se concentrar em seu trabalho, não em suas ferramentas."

Agora você pode compartilhar arquivos, imagens e links entre aplicativos e a web em menos etapas, como em um sistema operacional móvel. Ao clicar em compartilhar em um aplicativo ou site com suporte, você verá uma lista de aplicativos com os quais pode compartilhar conteúdo diretamente.

O leitor de tela Select-to-speak também possui novos controles que permitem acelerar, desacelerar e pausar a leitura de voz em tempo real, além de pular facilmente para diferentes seções do texto.

Os controles de mídia agora também estão integrados ao menu Configurações rápidas. Há também uma nova ferramenta de Captura de tela no menu Configurações rápidas, que é um pouco como as ferramentas de recorte aprimoradas que vimos chegar ao Windows 10 e ao macOS recentemente. Assim que você fizer uma captura de tela, ela aparecerá instantaneamente no Tote, que é "um novo espaço que mantém arquivos importantes ao seu alcance". Abra o Tote em sua prateleira e você verá todos os seus downloads recentes, capturas de tela recentes e arquivos fixados.

Há também uma nova área de transferência, então o Chrome OS salva os últimos cinco itens copiados sem a necessidade de alternar entre as janelas. Pressione a tecla Launcher para usar a área de transferência.

A configuração do Chromebook para pais e responsáveis também foi simplificada. Agora, quando os pais configuram um novo Chromebook usando a Conta do Google pessoal de seus filhos (gerenciada com o Family Link), eles podem adicionar imediatamente uma conta escolar e um PIN, se assim desejarem.

Finalmente, se você tiver que reiniciar, todas as suas janelas serão restauradas para onde estavam antes.

Escrito por Dan Grabham.