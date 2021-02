A demanda por Chromebooks do Google mais do que dobrou no ano passado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A demanda por Chromebooks do Google mais do que dobrou no último ano devido ao aumento do trabalho doméstico e do ensino doméstico.

Os Google Chromebooks têm sido extremamente populares em alguns setores, como educação, devido à sua simplicidade e versatilidade do Chrome OS, agora que muitos de nós gastamos muito do nosso tempo no PC enterrados em um navegador.

O analista Canalys estimou que as remessas de Chromebooks mais do que dobraram em 2020, de 14,7 milhões de laptops para 30,7 milhões. No último trimestre, a HP vendeu 3,5 milhões de unidades e a Lenovo 2,8 milhões. Dell e Acer venderam cerca de 1,5 milhão cada.

O último trimestre forte de 11,2 milhões de Chromebooks é quatro vezes melhor do que o mesmo período de 2019.

Mas, apesar de seus inúmeros sucessos, os Chromebooks têm sido uma espécie de queimador lento - a porcentagem dos chamados computadores "desktop" que executam o Chrome OS variou entre 5,5 e 6,5 por cento nos EUA no final do ano passado, em comparação com cerca de 28 por cento para o macOS e 63 por cento para o Windows (um pouco menor devido ao Chrome OS e aumento do macOS, o último dos quais pode ser devido às excelentes vendas dos novos Macs baseados no Apple M1 ).

Globalmente, a porcentagem de dispositivos Chrome OS ainda está abaixo de 2 por cento.

Os novos números acompanham o analista IDC, relatando um crescimento de 90 por cento nas remessas de Chromebooks ano a ano em outubro passado.

Escrito por Dan Grabham.