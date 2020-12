Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Chromebooks são uma parte cada vez mais intrigante do mercado de laptops, atraindo as pessoas com sua simplicidade e facilidade de uso, com as restrições que os acompanham caindo o tempo todo.

Uma área em que eles podem ser realmente úteis é a educação e a empresa, onde as pessoas realmente não precisam de muita coisa fora do navegador para sobreviver. Esse foi o foco da Neverware, uma empresa que o Google foi à frente e comprou recentemente - ela fez um software chamado CloudReady, que poderia transformar seu antigo PC ou Mac em um Chromebook.

A postagem de Neverware anunciando a compra tem alguns boatos interessantes sobre como o Google está planejando incorporar suas ideias e software, incluindo o fato central de que "CloudReady se tornará uma oferta oficial do Chrome OS" ao longo do tempo, o que significa que o Google vai trazê-lo totalmente a bordo.

Dado que o CloudReady é um software pago e que existem muitos usuários com assinaturas existentes, não imaginaríamos que o Google iria simplesmente lançar isso lá como uma opção gratuita para qualquer pessoa com um computador antigo que eles acham que poderia ser simplificado.

Ainda assim, com o peso dos recursos do Google por trás disso, você pode ver a ferramenta atraindo um público mais amplo do que poderia ter conseguido até agora, especialmente depois que o lançamento oficial acontecer. Isso também significa que você provavelmente será capaz de usar esses Chromebooks convertidos como se fossem completamente nativos do Chrome OS - permitindo, por exemplo, instalar aplicativos Android, algo que ainda está restrito no momento.

Essa é uma perspectiva interessante, então certamente valerá a pena observar como o Google gerenciará esse processo nos próximos meses e anos.

Escrito por Max Freeman-Mills.