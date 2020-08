Os aplicativos do Windows podem estar chegando aos Chromebooks

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Google está trabalhando no suporte a aplicativos Windows em Chromebooks em algum momento no futuro.

Graças à parceria da empresa com a Parallels, há esperança de que os proprietários de Chromebook possam executar aplicativos completos, como Microsoft Word, Excel e mais "perfeitamente" no futuro.

A Parallels existe há muitos anos , permitindo que os proprietários de Mac executem o software Windows sem precisar inicializar duas vezes. Esse método simplesmente roda como qualquer outro aplicativo, mas carrega o outro sistema operacional dentro dele.

Em declarações à The Verge , o Google detalhou seus planos de usar o Parallels Desktop de maneira semelhante aos Chromebooks. Esse método permitirá que aplicativos do Windows sejam iniciados e que os usuários abram arquivos do Windows em um Chromebook com mais facilidade também.

A empresa considerava anteriormente um sistema de inicialização dupla para permitir que os usuários iniciassem o Windows ou o ChromeOS, mas decidiu contra isso porque a segurança do usuário é de suma importância. Os Chromebooks têm um processo de inicialização verificado para garantir que tudo esteja seguro; portanto, um sistema operacional secundário pode comprometer essa segurança.

O Parallels Desktop é a solução preferível e que o Google espera incentivar as empresas a migrar para os Chromebooks. Esta é uma solução corporativa primeiro e ainda não há uma palavra oficial na data de lançamento ou preço. mas você pode se inscrever para registrar seu interesse, pelo menos.

Escrito por Adrian Willings.