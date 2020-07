Google oferece 100 GB de armazenamento do Google One para proprietários de Chromebook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um Chromebook, há algumas vantagens especiais que você pode aproveitar de tempos em tempos. Atualmente, um deles é de 100 GB de armazenamento gratuito no Google One por 12 meses.

Se você é um orgulhoso proprietário do Chromebook e precisa de um pouco de armazenamento extra, essa oferta certamente é um bônus adicional à propriedade do seu dispositivo. Para resgatar a oferta, acesse o site de vantagens do Chromebook e clique em para obter o benefício.

Vale a pena notar que você precisa estar no seu Chromebook no momento. Se você estiver usando outro dispositivo para navegar no site, não poderá resgatar, pois o navegador verificará se você possui um Chromebook.

Também não funcionará necessariamente para todos os Chromebooks do que vimos. Temos um Chromebook antigo, tentamos, pelo qual o Google negou o privilégio.

Você provavelmente precisará de um dos Chromebooks mais novos e melhores , mas certamente é um bônus adicional de propriedade. Outro destaque é que este privilégio do Google One está disponível para ser resgatado até 31 de janeiro de 2021, por isso resta muito tempo na oferta e você pode aproveitá-la se estiver pensando em comprar um Chromebook em um futuro próximo.

Escrito por Adrian Willings.