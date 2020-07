Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Faça uma amostra de qualquer grupo de profissionais que usam o Chrome extensivamente (e adicionaremos muito a equipe do Pocket-lint a essa lista) e muitas vezes você descobrirá que eles têm uma reclamação em comum.

O navegador, por mais excelente que seja a produtividade, pode ser um pouco complicado para a bateria do seu laptop, especialmente se você deseja ter algumas abas abertas ao mesmo tempo. Isso é comum nos Chromebooks executando o software do Google inteiramente e em qualquer dispositivo que use apenas o navegador.

O Chrome 86 é uma atualização futura do navegador que deve trazer muitas mudanças, no entanto, e a equipe do TheWindowsClub está relatando que o Google está trazendo alguns novos recursos inteligentes sobre a duração da bateria que podem fazer uma diferença real para o usuário médio.

Aparentemente, essas medidas incluem o desligamento de determinados rastreadores e JavaScript quando você não está em uma guia, o que significa que as guias em segundo plano ocupam muito menos poder de processamento, reduzindo assim a tensão no seu computador.

Quando o Google comparou o navegador atualizado à sua versão atual em uma máquina com 36 guias abertas em segundo plano no Chrome e uma em branco na frente, aparentemente prolongou a vida útil da bateria em duas horas. Isso é um enorme ganho, embora em circunstâncias precisas.

Por enquanto, esta é uma adição não confirmada à próxima atualização do Google, que poderia exigir mais testes e, portanto, ser empurrada para baixo da linha, mas ainda é uma perspectiva bastante interessante para usuários que nem percebem que está chegando. Afinal, qualquer atualização simples de software que possa se traduzir em ganhos concretos na vida útil da bateria.