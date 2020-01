Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google anunciou que o Pixelbook Go já está disponível para compra no Reino Unido, tendo sido anunciado ao lado do Pixel 4 e lançado nos EUA no final de 2019.

O Pixelbook Go foi projetado para ser um Chromebook portátil, mas poderoso, procurando rivalizar com o Microsoft Surface Go. Com o Google se afastando oficialmente dos tablets, o Pixelbook Go é a próxima geração de produtividade portátil.

Uma das características distintivas do Pixelbook Go é a parte de baixo ondulada, projetada para maior aderência em movimento, enquanto a superfície é de alumínio escovado.

Squirrel_widget_168562

Mas onde o Pixelbook Go realmente ganhou elogios dos revisores está no teclado, que é dito oferecer uma experiência agradável de digitação. Ele foi projetado para oferecer uma experiência de digitação silenciosa no Hush Keys, para que quando você estiver enviando e-mails em uma cafeteria, ninguém mais precise ouvir o barulho do seu computador.

É um Chromebook que executa naturalmente o Chrome OS e há uma variedade de opções de hardware disponíveis desde o Core M3 básico até o Core i7, intervalos de armazenamento de até 256 GB e no modelo superior também há uma tela 4K.

Os preços do Pixelbook Go começam em £ 629, chegando a £ 1329. Está disponível em uma variedade de revendedores no Reino Unido agora.