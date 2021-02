Como gerenciar o tempo de uso do Chromebook do seu filho com o Family Link

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você comprou um Chromebook para seu filho , provavelmente está se perguntando se ele possui algum recurso que permite gerenciar a atividade e o tempo de uso dele. A resposta curta? Sim.

O Google tem um aplicativo, chamado Family Link, projetado para dar aos pais mais controle sobre os telefones Android e laptops Chromebook de seus filhos. Os pais podem fazer coisas como dar seu OK a sites e aplicativos que eles não se importam de usar, definir limites de tempo de tela, definir uma restrição de hora de dormir, bloquear dispositivos remotamente e monitorar o uso e a atividade.

Basicamente, o aplicativo Family Link do Google permite que você crie uma Conta do Google para seu filho e, em seguida, limite o que ele pode ou não fazer no Chromebook em que fez login com a Conta do Google. Aqui está o que você precisa saber.

Em geral, as crianças que fazem login em sua própria Conta do Google em um Chromebook terão uma experiência semelhante à dos adultos. Mas recursos como limites de tempo de uso, bloqueio de dispositivo remoto, aplicativos do Google Play e relatórios de localização também estão disponíveis para o Chromebook do seu filho. Aqui está o que eles - e você (o pai) - podem esperar, a partir de fevereiro de 2020:

O processo básico de configuração envolve as seguintes etapas:

Baixe o aplicativo Family Link no dispositivo dos pais (disponível para iOS e Android ). Crie uma conta do Gmail para a criança. (Ou, se a criança tiver mais de 13 anos e já tiver uma conta, use essa). Para Chromebooks, faça login no dispositivo usando a nova conta do Gmail Para Chromebooks, crianças menores de 13 anos são supervisionadas automaticamente quando você faz login no dispositivo com a conta do Gmail. Para crianças com mais de 13 anos no Chromebook, o adolescente deve convidar os pais por meio das Configurações. No Chromebook do seu filho, abra Configurações.

Ao lado de Pessoas> Controles dos pais, clique em Configurar.

Siga as etapas para configurar a supervisão na conta da criança.

Seu filho precisará dar seu consentimento durante o processo de configuração.

Precisa de mais ajuda? Consulte a página de suporte do Google.

Requisitos do dispositivo Family Link

Para crianças e adolescentes: o Family Link funciona em dispositivos Android com a versão 7.0 (Nougat) e superior. O Family Link também pode ser usado com Chromebooks executando o Chrome OS (versões M71 e superiores ).

Para os pais: o Family Link funciona em dispositivos Android com a versão 5.0 (Lollipop) e superior, e em iPhones com iOS 11 e superior.

Para crianças menores de 13 anos nos EUA e na UE, o aplicativo Family Link permite criar uma Conta do Google para seu filho, que recomendamos se você quiser controlar a atividade dele em um Chromebook. Depois de fazer isso, você pode simplesmente adicionar a Conta do Google do seu filho ao Chromebook. Depois que seu filho estiver conectado ao laptop, sua senha (dos pais) será necessária para adicionar novos usuários.

Se você (o pai / mãe) for o proprietário da conta do Chromebook, desative o modo visitante e controle quem pode fazer login.

Siga estas etapas para criar uma Conta do Google para seu filho menor de 13 anos ao configurar um novo dispositivo:

Ligue o novo dispositivo e siga as instruções na tela para configurá-lo. Quando for solicitado que você faça login com sua Conta do Google, toque em Criar nova conta. Se você não vir "Criar nova conta", toque em Mais opções primeiro. Digite o nome, aniversário, sexo, endereço de e-mail e senha do seu filho Siga as instruções para fazer login com sua própria Conta do Google. Você precisará fornecer o consentimento dos pais e escolher as configurações do seu filho também. Clique aqui se precisar de instruções adicionais sobre como criar uma conta do Google de uma criança.

Para um Chromebook novo ou com redefinição de fábrica:

Configure o Chromebook. Se você estiver conectado ao seu Chromebook, saia. Na parte inferior, clique em Adicionar pessoa. Digite o endereço de e-mail e a senha da Conta do Google e clique em Avançar. Siga as etapas que aparecem. Precisa de mais ajuda? Consulte a página de suporte do Google.

Você também pode controlar tudo isso clicando no nome do seu filho no site do Family Link .

Você pode controlar manualmente o que seu filho pode navegar ou pode permitir que o Google decida com inteligência por você.

Abra o aplicativo Family Link. Selecione seu filho. No cartão de configurações, toque em Gerenciar configurações> Filtros no Google Chrome. Escolha uma configuração: Permitir todos os sites; Tente bloquear sites adultos; Permitir apenas alguns sites. Toque em Gerenciar sites para permitir ou bloquear manualmente certos sites Clique aqui se precisar de instruções adicionais sobre como gerenciar a navegação.

Se você preferir bloquear ou permitir sites manualmente, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Family Link. Selecione seu filho. No cartão de configurações, toque em Gerenciar configurações> Filtros no Google Chrome. A partir daí, selecione Gerenciar sites> Aprovado ou Bloqueado. No canto inferior direito, toque em Criar +. Adicione um site ou domínio. No canto superior esquerdo, toque em Fechar x. Clique aqui se precisar de instruções adicionais sobre como bloquear ou permitir sites.

Você pode decidir se seu filho pode dar permissões de site para sua localização, câmera e notificações. Quando a opção "Permissões para sites e aplicativos" está desativada, as crianças não podem conceder permissões para sites.

Abra o aplicativo Family Link. Selecione seu filho. No cartão de configurações, toque em Gerenciar configurações> Filtros no Google Chrome> Painel do Chrome. Ative ou desative "Permissões para sites e aplicativos". Clique aqui para obter instruções adicionais sobre como gerenciar as permissões do site.

Ao criar uma Conta do Google para seu filho usando o Family Link, você terá a opção de definir limites de tempo de uso. Dessa forma, você pode bloquear o dispositivo do seu filho na hora de dormir ou quando quiser que ele pare de usá-lo durante o dia.

Abra o aplicativo Family Link. Selecione seu filho. No card Hora de dormir, toque em Editar programação. Siga as etapas na tela para definir a hora de dormir. Clique aqui para obter instruções adicionais sobre como gerenciar o tempo de tela.

Abra o aplicativo Family Link. Selecione seu filho. No cartão de limite diário, toque em Editar limites. Siga as etapas na tela para definir um limite diário. Nota: os limites diários se aplicam a cada dispositivo que seu filho usa. Clique aqui para obter instruções adicionais sobre como gerenciar o tempo de tela.

Este é um pouco óbvio, mas caso você não saiba, siga estas etapas:

No Chromebook do seu filho, abra o Chrome. No canto superior direito, selecione Mais (três pontos)> Histórico. Esta página mostra o histórico recente do Chrome do seu filho. Clique aqui para obter instruções adicionais sobre como gerenciar o histórico do Chrome.

Abra o aplicativo Family Link. Selecione seu filho. No cartão de configurações, toque em Gerenciar configurações> Filtros no Google Chrome> Painel do Chrome. Na seção "Histórico", toque em Limpar histórico.

E, finalmente, para realmente irritar seu filho, você pode bloquear o Chromebook para impedi-lo de usá-lo. Veja como.

Abra o aplicativo Family Link. Selecione seu filho. No cartão de um dos dispositivos do seu filho. Toque em Bloquear agora ou Desbloquear. Clique aqui para obter instruções adicionais sobre como gerenciar o tempo de tela.

