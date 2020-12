Google Fuchsia OS: Qual é a história até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está desenvolvendo um sistema operacional totalmente novo que pode um dia substituir o Android e o Chrome OS.

Mas é o seguinte: não está claro no momento para que esse sistema operacional se destina, incluindo quais dispositivos ele poderá um dia funcionar oficialmente. Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o projeto, que atende pelo nome de Fuchsia. O SO poderia eventualmente substituir os sistemas operacionais existentes do Google como um sistema unificado em todos os dispositivos, mas é muito cedo para dizer isso neste momento, já que é muito experimental.

Esses sistemas operacionais existentes são baseados em kernels de software existentes, então esta seria uma chance de começar do zero, assim como a Huawei tem feito com Harmony OS .

Continue verificando, no entanto, pois planejamos atualizar este artigo com o tempo com os relatórios mais recentes, rumores, informações vazadas e, é claro, todas e quaisquer confirmações.

Um sistema operacional totalmente novo

Provavelmente vai girar e se transformar, diz o Google

Fúcsia é uma pilha de código em evolução. Ele foi originalmente adicionado ao depósito de código do Google e no GitHub em 2016. O código é o início de um sistema operacional totalmente novo.

Crucialmente, não é baseado no kernel do Linux - a base do Android (sistema operacional móvel do Google) e do Chrome OS (sistema operacional para desktop e laptop do Google). Fúcsia é uma besta totalmente diferente.

Aqui está o que Dave Burke, vice-presidente de engenharia do Android do Google , disse ao Android Police sobre o Fuchsia em 2017: "Fuchsia é um projeto experimental em estágio inicial. Nós, você sabe, temos muitos projetos iniciais interessantes no Google. Acho o que é interessante aqui está seu código-fonte aberto, para que as pessoas possam vê-lo e comentá-lo. Como muitos projetos em estágio inicial, ele provavelmente mudará e se transformará. "

Então, em 2018, o desenvolvedor do Fuchsia, Travis Geiselbrecht, tornou as coisas mais confusas quando disse (por meio de um canal IRC público da Fuchsia, visto pela ArsTechnica ) que o Fuchsia não é "uma coisa de brinquedo". Ele confirmou que não é um projeto de 20 por cento, onde os desenvolvedores do Google têm permissão para gastar seu tempo em coisas que os interessam, nem é Fuchsia "um depósito de uma coisa morta que não nos interessa mais.

O desenvolvimento parecia ter parado, mas no final de 2020 o Google parecia ansioso para continuar a trabalhar no sistema operacional - ele abriu o desenvolvimento do software para outros e está falando sobre uma segunda versão dos principais componentes que compõem o software.

Este é um passo significativo, porque também sinaliza que o Google está avançando com os planos para o Fuschia.

A IU do sistema Armadillo compilado tem um design baseado em cartão

Quando executado em um Pixelbook, ele mostra apenas a hora

O Fuchsia já recebeu uma interface de usuário inicial com um design baseado em cartão. A interface, supostamente chamada de Armadillo, foi descoberta pela primeira vez por Kyle Bradshaw no Hotfix .

Ao contrário do Android OS ou Chrome OS , ambos baseados no Linux, o Fuchsia é construído no Zircon (anteriormente Magenta), um novo kernel criado pelo Google. Enquanto isso, Armadillo é construído no Flutter SDK do Google, que é usado para criar código de plataforma cruzada capaz de rodar em vários dispositivos e sistemas operacionais. Com o Armadillo, diferentes cartões podem ser arrastados para uso em uma tela dividida ou interface com guias.

Em uma postagem de blog no final de 2020, Wayne Piekarski do Google diz que "Fuchsia é projetado para priorizar segurança, atualizabilidade e desempenho" e que "acolhe contribuições de alta qualidade e bem testadas de todos. Agora há um processo para se tornar um membro para enviar patches ou um committer com acesso de escrita total. "

"O Fuchsia não está pronto para o desenvolvimento geral de produtos ou como um alvo de desenvolvimento, mas você pode clonar, compilar e contribuir para isso. Ele tem suporte para um conjunto limitado de hardware baseado em x64 e também pode ser testado com o emulador do Fuchsia. "

É apenas um kernel neste ponto, então é o melhor palpite de qualquer um

O Google provavelmente está se preparando para o futuro com o Fuchsia

Uma escola de pensamento popular é que o Fuchsia é um novo sistema operacional que poderia unificar o Chrome OS e o Android em um único sistema operacional (algo que tem sido muito especulado desde 2015). No entanto, documentos recentemente surgidos e partes diferentes do código e ativos de IU sugerem que o sistema operacional provavelmente não é uma fusão do Android e do Chrome OS , nem é qualquer sistema operacional. É apenas o núcleo de um sistema operacional, neste ponto - um kernel.

A própria documentação do Google descreve o software como tendo como alvo "telefones modernos e computadores pessoais modernos" com "processadores rápidos" e "quantidades não triviais de RAM". Também afirma claramente que " Fuchsia não é Linux ." E dois desenvolvedores listados na página GitHub da Fuchsia - um engenheiro de software sênior do Google e um ex-engenheiro da Android TV e Nexus Q - são especialistas conhecidos em sistemas embarcados.

Como observamos, Fuchsia éconstruído em Zircon , um "microkernel de tamanho médio" baseado no projeto LittleKernel destinado a sistemas embarcados, como um dispositivo que não requer um sistema operacional completo, como um dispositivo IoT. A documentação do Google observa Zircon suporta modos de usuário, renderização de gráficos e um "modelo de segurança baseado em capacidade". Tudo isso aponta para o Fuchsia ser um sistema operacional para IoT, mas o Google já tem o Android Things .

Além disso, a Ars Technica compilou a IU do sistema Armadillo e parece que o Fuchsia foi projetado para ser um sistema operacional de smartphone ou tablet. ZDNet especulou que "não é uma substituição para o que já temos; é uma porta para um futuro em que ainda não vivemos".

Um novo sistema operacional resolveria os problemas do Android

Mas o Android é muito popular; por que reinventar a roda?

O Android ainda tem problemas de fragmentação. Isso é causado por centenas de dispositivos de dezenas de fabricantes que usam diferentes versões personalizadas do Android - em vez da versão mais recente e pura. O Android também tem problemas de atualização, decorrentes do sistema operacional ser de código aberto. O Google tem uma programação de lançamento anual para atualizações do Android, mas demora um pouco para que uma atualização inunde totalmente o ecossistema.

Veja, o Google dá o Android para OEMs e operadoras e permite que eles mexam nele e o carreguem em hardware aleatório, resultando em fragmentação. O Google não pode enviar atualizações diretamente para os dispositivos se alguma modificação tiver sido feita. O Android também é baseado no Linux, que tem sido perseguido por muitas questões legais, e o kernel foi completamente ajustado, criando um ambiente privilegiado para o crescimento de bugs e vulnerabilidades.

Um novo sistema operacional e plataforma resolveriam todos esses problemas para o Google. Ele não ficaria preso a acordos caros de licenciamento de patentes. Seria mais seguro, construído e otimizado para hoje. Também poderia ser modular e verdadeiramente unificado, o que significa que funcionaria em muitos dispositivos. Mas o problema é o seguinte: o Android é um dos sistemas operacionais mais populares disponíveis. Por que tentaria reinventar a roda com Fuchsia?

Os usuários do Hacker News sugeriram que o Fuchsia poderia potencializar interfaces de realidade aumentada.

Escrito por Elyse Betters. Edição por Dan Grabham.