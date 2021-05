Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gigabyte anunciou novos laptops Aero, Aorus e G-Series, e eles, é claro, vêm equipados com os chips Tiger Lake-H de 11ª geração da Intel.

A série Aero de laptops, destinada a criadores, inclui o Aero 15 OLED, que está disponível com até um Intel Core i9-11980HK, RTX 3080 e display OLED 4K HDR. Há também o Aero 17 HDR, que está disponível com as mesmas especificações, mas tem uma tela IPS de 17,3 polegadas.

O Aero 15 OLED começa em $ 1.799, e o Aero 17 HDR começa em $ 2.499. Ambos estão disponíveis para compra a partir de 11 de maio de 2021.

Em seguida estão os laptops para jogos Aorus 15P, Aorus 17G e Aorus 17X. O 15P e o 17G vêm com processadores Intel Core i7-11800H e até um Nvidia RTX 3080 com 16 GB de memória de vídeo. O Aorus 15P possui uma tela IPS 1080p de 15,6 polegadas com taxas de atualização de 240Hz ou 360Hz. O Aorus 17G tem uma tela IPS de 17,3 polegadas com uma taxa de atualização de 300Hz. O Aorus 17X também possui uma tela IPS de 17,3 polegadas de 300 Hz com até um RTX 3080 e um processador Intel Core i9-11980HK.

O Aorus 15P começa em $ 1.599 e o 17G começa em $ 2.099. O preço ainda não é conhecido para o 17X. Todos estão disponíveis para compra a partir de 11 de maio de 2021.

Por último, a Gigabyte tem laptops G5 MD e G5 GD de 15,6 polegadas, bem como notebooks G7 MD e G7 GD de 17,3 polegadas com resolução e taxas de atualização de 1080p e 144 Hz, respectivamente, em toda a gama. O G5 MD e o G5 GD vêm com processadores Intel Core i5-11400H, enquanto o G7 MD tem um i7-11800H e o G7 GD tem um i5-11400H. Todos os laptops oferecem as novas GPUs RTX 3050 e 3050 Ti da Nvidia.

Os novos modelos G5 e G7 estão disponíveis para pré-encomenda a partir de 11 de maio de 2021, com o G5 a partir de US $ 1.149.

