O alienígena levanta a tampa de seus laptops 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Alienware revelou sua linha de laptops 2023 no CES.

Desta vez, a marca abandonou seus modelos típicos de 15 e 17 polegadas, em favor das variantes de 14, 16 e 18 polegadas.

A linha é dividida em duas categorias distintas, a série M e a série X.

Os laptops da série M têm tudo a ver com potência e são projetados para satisfazer os jogadores que querem jogar os jogos AAA mais exigentes em altas resoluções.

As máquinas da série X são todas sobre inovação e apresentam os mais recentes projetos patenteados da Alienware para uma experiência de jogo luxuosa.

Alienware M18

O Alienware M18 é o laptop mais potente da marca até agora, configurável com até um processador GeForce RTX 4090, Intel 13900HX e 64GB de RAM.

Você também pode escolher entre uma infinidade de configurações de armazenamento, suportando até 9TB, caso você precise dele.

Para a tela, você pode escolher entre um painel de 480Hz 1920 x 1200 ou um modelo 165Hz 2560 x 1600.

Naturalmente, este novo hardware poderoso é suportado por uma nova e melhor configuração de refrigeração, com tubos de calor adicionais e uma câmara de vapor maciça.

Alienware X16

Alienware descreve seu X16 como seu laptop mais premium de todos os tempos, e é certamente cintilante.

Há iluminação RGB avançada em todos os lugares, incluindo luz de fundo AlienFX por tecla no teclado e um trackpad totalmente iluminado que é capaz de animar gradientes.

Possui um chassi metálico completo feito de alumínio anodizado e liga de magnésio.

Há também uma configuração de áudio espacial com 6 alto-falantes a bordo, pela primeira vez, e tem suporte Dolby Atmos.

No interior, pode ser configurado com até um RTX 4090, juntamente com um Intel 13900HK e 32GB de memória DDR5.

O chassi foi emagrecido, mas ainda corresponde ao TDP do modelo anterior X17 graças aos avanços na refrigeração e eficiência.

Alienware X14

Alienware afirma que o X14 é o portátil de jogo mais fino do mundo, com apenas 14,5 mm de espessura.

Apesar de seu chassis fino, ele ainda pode ser configurado com um Intel i7 13620H de até 10 núcleos, uma GPU RTX 4060 e 32GB de DDR5.

Possui uma tela QHD+ de 14 polegadas de 165Hz juntamente com uma webcam 1080P e suporte a Windows Hello.

A portabilidade também se estende ao tijolo de carregamento, e um adaptador USB-C de 130W está incluído como padrão.

Escrito por Luke Baker.