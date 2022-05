A próxima máquina XPS da Dell é uma máquina 2 em 1 estilo Microsoft Surface

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha Dell XPS apresenta alguns de nossos laptops favoritos para produtividade, mas aqueles que desejam um dispositivo 2-em-1 foram restritos a laptops com uma dobradiça 360 em vez de um verdadeiro conversível estilo mesa.

Parece que isso está prestes a mudar, novas imagens do confiável leaker Evan Blass, na 91Mobiles, mostram um novo tablet XPS com uma tampa de teclado destacável.

O design lembra muito os conversíveis da linha Surface da Microsoft, com o que parece ser uma capa de teclado com tecido destacável, incluindo um trackpad de tamanho considerável.

O teclado é semelhante ao encontrado no Dell XPS 13 Plus, com espaçamento mínimo entre as teclas. Os primeiros relatórios sobre este teclado são muito positivos, portanto será interessante ver se a tampa do teclado também pode proporcionar uma experiência de digitação tão excelente.

91mobiles

Em outro lugar, podemos ver duas portas USB-C, um botão de alimentação e controles de volume, um leitor de impressões digitais e, infelizmente, nenhuma tomada de fone de ouvido. Há também o que parece ser uma bandeja SIM, sugerindo que podemos ver uma versão 5G deste dispositivo.

Há uma câmera dimensionável na parte de trás, bem como vários sensores na parte da frente. Imaginamos que os sensores frontais serão usados para ativar o Windows Olá, e possivelmente alguns dos recursos focados na privacidade que vêm junto com a plataforma Evo 2022 da Intel.

Além disso, não há muito o que sabemos sobre o dispositivo. 91Mobiles sugere que estas imagens representam o projeto final do hardware e que ele será revelado em breve.

Escrito por Luke Baker.